Η εθνική παίδων επικράτησε 14-5 της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κ16 του Ζάγκρεμπ και αύριο αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για την 9η θέση.

Με νέα νίκη συνέχισε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης παίδων στους αγώνες κατάταξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ16, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε εξαιρετικό ξεκίνημα και προηγήθηκε 6-0, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση επί της Τουρκίας με 14-5, στην αναμέτρηση για τις θέσεις 9-12.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει πλέον την 9η θέση στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία την Κυριακή (9/8) στις 15:30. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου, με την εθνική να επικρατεί τότε με 12-8.

Τα εξάλεπτα: 4-0, 2-1, 3-1, 5-3