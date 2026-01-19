Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Γιάννη Φουντούλη

Ο Γιάννης Φουντούλης πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας πόλο, επέλεξε τους κορυφαίους και τις κορυφαίες στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

H διαδικτυακή ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα διαρκέσει για 11 ακόμα ημέρες.

Ο Γιάννης Φουντούλης κάνει τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους και τις κορυφαίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το 2025.

Ο 37χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της, και ένας από τους έξι παίκτες με οκτώ συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επέλεξε πόλο.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος στους άνδρες και η Φωτεινή Τριχά στις γυναίκες είναι για τον Χιώτη παίκτη του Ολυμπιακού οι κορυφαίοι σε ατομικό επίπεδο για το 2025, οι εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών είναι οι επιλογές του για τις κορυφαίες ομάδες της χρονιάς και ο Χάρης Παυλίδης ο κορυφαίος προπονητής.

Οι επιλογές του Γιάννη Φουντούλη