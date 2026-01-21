Η Ιταλία στο κρίσιμο σημείο είχε τις λύσεις σε άμυνα κι επίθεση, νίκησε την Κροατία με 13-10 και θα είναι η αντίπαλος της Σερβίας στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η ανανεωμένη Ιταλία έκανε την έκπληξη, με το συγκρότημα του Αλεσάντρο Καμπάνια να νικά την Κροατία με 13-10 και να παίρνει πανάξια το 4ο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο του Βελιγραδίου.

Εκεί το βράδυ της Παρασκευής (23/1, 21:30) οι «Σετεμπέλο» θα αντιμετωπίσουν τη γηπεδούχο Σερβία, ενώ νωρίτερα στις 18:00 ώρα Ελλάδος, θα προηγηθεί ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην εθνική ομάδα και την Ουγγαρία.

Οι Ιταλοί και οι Κροάτες έπαιζαν για τη 2η θέση του Στ' Ομίλου στην «Βelgrade Arena» και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μετά το πρώτο οκτάλεπτο και την ισοφάριση σε 3-3 από τον Ζούβελα (1:10), η Ιταλία με σερί 3-0 προηγήθηκε 6-3 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου (6:54).

Η Κροατία που έμεινε χωρίς σκορ για κάτι λιγότερο από 11 αγωνιστικά λεπτά, βρήκε δύο γκολ σε 55 δευτερόλεπτα, μειώνοντας σε 6-5 (5:37) κι έπειτα από εξέταση του VAR, ο Φάτοβιτς με εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε σε 6-6 (5:15) και τον Μπούριτς να απαντά στο γκολ του Μπρούνι και τις ομάδες να μπαίνουν στο 4ο οκτάλεπτο από το ίδιο σημείο (7-7).

Ο Τζανάτσα έδωσε νέο προβάδισμα στην Ιταλία με 8-7 στα 6:17 και Φερέρο το διατήρησε με εκτέλεση πέναλτι, 9-8, στα 4:11 πριν από το τέλος.

Ήταν η σειρά για την Ιταλία να δικαιωθεί στο VAR, με τον Καμπάνια να ζητά πέναλτι και ξανά ο Φερέρο να νικά τον Μπίγιατς, δίνοντας αέρα δύο γκολ στη «Σετεμπέλο», 10-8 (3:11).

Οι Ιταλοί παρότι είδαν τους Κροάτες να μειώνουν στο γκολ, βρήκαν δύο καθοριστικά γκολ στον παραπάνω, με τον Ιόκι - Γκράτα για το 11-9 (2:15) και τον Μπαλτσαρίνι για το 12-10 (1:23), με τον Φερέρο να σκοράρει στην άδεια κροατική εστία για το τελικό 13-10.



Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-0, 2-4, 6-3.

Iταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Φερέρο 4, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα 1, Ιόκι-Γκράτα 1, Μπρούνι 1, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.

Κροατία (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 3, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς 1, Βουκίτσεβιτς 1, Ζούβελα 1, Βρίλιτς, Μπούτιτς, Χαρκόφ 1, Μάρτσελιτς, Κρίζιτς.

Η συνέχεια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Αγώνες για θέσεις 5-12

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

13:45 Ολλανδία - Tουρκία για 11η θέση

16:15 Γαλλία - Γεωργία για 9η θέση

19:00 Μαυροβούνιο - Ρουμανία για 7η θέση

21:30 Ισπανία - Κροατία για 5η θέση

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Ιταλία

Αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός



