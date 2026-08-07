Την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυναικών κατέλαβε η Εθνική Ελλάδας, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρωσία με 14-9 στο ματς για τις θέσεις "5-6".

Η Εθνική ομάδα νέων γυναικών ηττήθηκε στο ματς για τις θέσεις "5-6" από τη Ρωσία με 14-9 και κατετάγη στην 6η θέση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μία αναμέτρηση, στην οποία η Ρωσία από την αρχή πήρε τον έλεγχο και διεύρυνε σιγά - σιγά το προβάδισμά της. Από τη μεριά της, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, βλέποντας την αντίπαλό της να αποκτά ψυχολογία.

Έτσι το σύνολο του Φώντα Λεμπέση ηττήθηκε με σκορ 14-9, με συνέπεια να μείνει εκτός πεντάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυανικών.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 5-4, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη 1, Δρακωτού 2, Παπαδοπούλου Κλαψιανού 1, Μπέτα, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 1, Καραγιάννη, Καραμπέτσου 1, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1.