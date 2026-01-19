Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Τα στιγμιότυπα της πρόκρισης στα ημιτελικά
Με μία εκπληκτική εμφάνιση η Εθνική ομάδα πόλο επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Ένα ματς, στο οποίο το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι και πέντε γκολ διαφορά. Ένας πρόωρος τελικός, στον οποίο οι Έλληνες δεν άφησαν καμία ελπίδα στους αντιπάλους τους.
Με αυτή τη νίκη η «γαλανόλευκη» κλείδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο και περιμένει την αντίπαλό της στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1) στις 21:30, όπου θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό.
Τα στιγμιότυπα του Ελλάδα - Ιταλία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.