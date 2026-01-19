Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε μία μεγάλη επικράτηση κόντρα στην Ιταλία με 15-13 και κλείδωσε την παρουσία της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος...

Με μία εκπληκτική εμφάνιση η Εθνική ομάδα πόλο επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ένα ματς, στο οποίο το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι και πέντε γκολ διαφορά. Ένας πρόωρος τελικός, στον οποίο οι Έλληνες δεν άφησαν καμία ελπίδα στους αντιπάλους τους.

Με αυτή τη νίκη η «γαλανόλευκη» κλείδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο και περιμένει την αντίπαλό της στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1) στις 21:30, όπου θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό.