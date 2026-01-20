Η Ουγγαρία αντίπαλος της Ελλάδας στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Ουγγαρία νίκησε την Ισπανία με συνολικό σκορ 15-14 στα πέναλτι και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Ουγγαρία σε ένα θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι, νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με συνολικό σκορ 15-14 (καν. αγ. 11-11) και θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στην ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου την Παρασκευή (23/1).

Ο αγώνας για την είσοδο στον τελικό της Κυριακής (25/1) έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Παρασκευής (21:30), όμως αναμένεται να αλλάξει και να γίνει στις 18:00 ώρα Ελλάδος, προκειμένου οι γηπεδούχοι Σέρβοι να παίξουν στις 21:30 τον δικό τους ημιτελικό.

Οι Ούγγροι και οι Ισπανοί έπαιζαν σε ένα παιχνίδι την πρόκριση στην 4άδα κι από τη στιγμή που ο αγώνας κρίθηκε στα πέναλτι και ο νικητής πήρε τους δύο βαθμούς, αυτόματα οριστικοποιήθηκε πως η Σερβία -ανεξάρτητα του αγώνα με το Μαυροβούνιο-πήρε την 1η θέση στον Ε' Όμιλο, καθώς πλεονεκτούσε στην ισοβαθμία και η Ουγγαρία ως 2η θέση θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας.

Η αντίπαλος της Σερβίας στον ημιτελικό θα βγει από το νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Κροατία, το απόγευμα της Τετάρτης (21/1, 19:00).

Ο πεναλτάκιας Βόγκελ ανέλαβε δράση

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ουγγαρία ήταν ο Σόμα Βόγκελ, ο 29χρονος τερματοφύλακας και συμπαίκτης του Στέλιου Αργυρόπουλου στη Φερεντσβάρος, επέστρεψε δριμύτερος μετά την επέμβαση στο χέρι.

Κορυφαίος πεναλτάκιας στον κόσμο, ο Βόγκελ απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Ισπανών στη 2η περίοδο και κυρίως άλλα τόσα στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Ισπανία που υπερασπιζόταν τον τίτλος της στο Βελιγράδι έστειλε τον αγώνα στα πέναλτι με απίθανη λόμπα του Καμπάνας στην εκπνοή, όμως εκεί δεν τα κατάφερε.

Οι Ούγγροι είχαν συνεχώς το προβάδισμα, κατάφεραν να ξεφύγουν με 3-1, με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν 3-3 πριν από τον ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου.

Παρότι ο Σόμα Βόγκελ απέκρουσε τις εκτελέσεις πέναλτι των Σαναούια και Γρανάδος, η Ουγγαρία δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ στο 2ο οκτάλεπτο, με τον Μπιέλ να διαμορφώνει το 5-5 για το πρώτο ημίχρονο.

Η Ουγγαρία έφθασε πολύ γρήγορα στο 7-5 στο δίλεπτο της 3ης περιόδου, όμως σε ένα κλειστό παιχνίδι οι Ισπανοί έφθασαν σε νέα ισοφάριση 7-7 και τον Μπιέλ να δίνει ξανά τη λύση στους Ισπανούς για το 8-8 (00:05).

Στο 4ο οκτάλεπτο ο Σέρχι Καμπάνας με δύο γκολ στον παραπάνω, έφερε το πρώτο προβάδισμα για την Ισπανία στον αγώνα με 10-9 (5:28), όμως ακολούθησε νέα ανατροπή, με τον Άνταμ Νάγκι να ισοφαρίζει σε 10-10 (4:57) και τον Άκος Νάγκι να φέρνει την Ουγγαρία στο 11-10 (2:11).

Οι Ισπανοί κέρδισαν αποβολή στα 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όμως ο Βόγκελ απέκρουσε στο σουτ από τον Γρανάδος στα 00:29, στα 11'' η Ισπανία ανέκτησε την κατοχή και στην εκπνοή του χρόνου ο Καμπάνας με διαγώνια λόμπα από τα δεξιά, νίκησε τον Βόγκελ, ισοφαρίζοντας σε 11-11, με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στα πέναλτι.

Στην έξτρα διαδικασία ο Βόγκελ απέκρουσε τις διαδοχικές εκτελέσεις των Σαναούια και Μπιέλ, -ο Αγκίρε νίκησε τον Βίνσε Βίγκβαρι, τον Φέκετε να σκοράρει για το 4-3 και η Ουγγαρία με συνολικό σκορ 15-14 να περνά στα ημιτελικά και την κάτοχο του τίτλου Ισπανία να παίζει για την 5η θέση.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-2, 3-3, 3-3.

Τα πέναλτι: 3-4

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουναρίθ, Γρανάδος 1, Σαναούια 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε 1, Καμπάνας 4, Ταούλ 1, Βαλέρα, Μπιέλ 2, Μπούστος, Λόριο, Ασένσιο, Χομίλα.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 2, Άκος Νάγκι 3, Βίνσε Βίγκβαρι, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 1, Μπατίζι, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 1.

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

Μαυροβούνιο - Ολλανδία 15-11

Ουγγαρία - Σερβία 14-15

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

Ολλανδία - Γαλλία 10-14

Ισπανία - Ουγγαρία 14-15 πέν. (11-11)

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία