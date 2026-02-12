Ο Τόμας Πάρτεϊ θα ερευνηθεί εκ νέου με αφορμή δύο νέες καταγγελίες για βιασμό που σχηματίστηκαν σε βάρος του.

Ο Τόμας Πάρτεϊ βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες σοβαρές κατηγορίες για βιασμό, καθώς τού απαγγέλθηκαν δύο επιπλέον απο μια νέα γυναίκα.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες που τον βαραίνουν, αφού τον Ιούλιο είχε κατηγορηθεί για πέντε περιπτώσεις βιασμού που σχετίζονται με δύο γυναίκες, καθώς και για σεξουαλική επίθεση εις βάρος μίας τρίτης.

Πλέον, ο 32χρονος Γκανέζος διεθνής κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν συνολικά τέσσερις γυναίκες!

Σύμφωνα με το BBC, οι νέες αυτές κατηγορίες προέκυψαν ύστερα από ξεχωριστή καταγγελία που κατατέθηκε τον Αύγουστο και αφορούν περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2020. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε νέα έρευνα, η οποία οδήγησε στην απαγγελία των πρόσθετων κατηγοριών.

Ο Πάρτεϊ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ στις 13 Μαρτίου για την πρώτη ακροαματική διαδικασία, ενώ η δίκη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Ο ποδοσφαιριστής έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος του. Μέσω της δικηγόρου του έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του και να... καθαρίσει το όνομά του. Οι φερόμενες πράξεις του τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2021 και 2022, περίοδο κατά την οποία αγωνιζόταν στην Άρσεναλ.