Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Το ζήτημα είναι να βγει ο προπονητής, όχι να αλλάξουν 15-20 παίκτες»

Το ξέσπασμα του Νίκου Αθανασίου στους «Galacticos» με αφορμή την κακή εικόνα της ομάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ, τον αποκλεισμό και την απώλεια ενός βασικού στόχου.

Ο Νίκος Αθανασίου εμφανίστηκε απογοητευμένος στους «Galacticos» by Interwetten από την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πολύ σημαντικό παιχνίδι, που έδωσε χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο οποίο γνώρισε την ήττα με 2-0 και τελικά αποκλείστηκε.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» τόνισε πως οι «πράσινοι» δεν έχουν προοδεύσει τους μήνες αυτούς που είναι ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, διευκρινίζοντας πως δεν λέει ότι πρέπει να φύγει και παρουσιάζοντας μία κάρτα με τις επιδόσεις της ομάδας του στα μεγάλα ματς τη φετινή σεζόν.

Στη συνέχεια έφερε μερικά παραδείγματα για να εξηγήσει πως το ζήτημα δεν είναι να αλλάξουν 15-20 παίκτες, αλλά να βγει ο Ισπανός προπονητής και να μπορέσει να βοηθήσει τους υπάρχοντες να προοδεύσουν.