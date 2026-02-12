Ολυμπιακός: Τιμωρία μίας αγωνιστικής στον Ντάνιελ Ποντένσε
Μετά την απολογία του Ντάνιελ Ποντένσε για το επίμαχο βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει μία ομπρέλα στην εξέδρα της ΑΕΚ, το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague αποφάσισε την τιμωρία του Πορτογάλου εξτρέμ.
Συγκεκριμένα του επέβαλε τιμωρία μίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στερηθεί τις υπηρεσίες του για τον αγώνα της 21ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά:
«Απόσπασμα
Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026
ΠΡΟΣ
DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026).»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.