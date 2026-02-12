Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague επέβαλε ποινή στον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού μία αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο.

Μετά την απολογία του Ντάνιελ Ποντένσε για το επίμαχο βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει μία ομπρέλα στην εξέδρα της ΑΕΚ, το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague αποφάσισε την τιμωρία του Πορτογάλου εξτρέμ.

Συγκεκριμένα του επέβαλε τιμωρία μίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στερηθεί τις υπηρεσίες του για τον αγώνα της 21ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:

«Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026

ΠΡΟΣ

DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026).»