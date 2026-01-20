Ο Δημήτρης Μύτικας γράφει για την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η οποία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αήττητη, ώριμη, απόλυτα διαβασμένη και έτοιμη να διεκδικήσει την κορυφή

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών... κατέβηκε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να σπάσει την «κατάρα». Το βάθρο είναι ο στόχος, αλλά ο πόθος είναι η κορυφή, την οποία αποδεικνύει πως μπορεί να την κατακτήσει με πάθος, συγκέντρωση και στυλ.

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ούσα αήττητη - και εκτός απροόπτου θα παραμείνει - η «γαλανόλευκη» θα μπει στην τετράδα ως πρώτη στον προημιτελικό της όμιλο και θ' αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα του έτερου προημιτελικού ομίλου.

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό ματς το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε την... παρθενική του νίκη κόντρα στην Ιταλία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μία νίκη που αναζητούσε πολλά χρόνια και μοιάζει να ήρθε την κατάλληλη στιγμή με σεμιναριακό τρόπο σε άμυνα και επίθεση. Έτσι το εισιτήριο για την τετράδα αποκτήθηκε και το όνειρο για την κορυφή έμεινε ζωντανό και χωρίς υπερβολή μοιάζει πολύ κοντά.

Κι αυτό γιατί το ελληνικό σύνολο στην πισίνα της Beograd Arena έχει παίξει εξαιρετικό πόλο. Εμφανίσεις που έχουν αρχή, μέση και τέλος. Εμφανίσεις που βγάζουν πάθος και τακτική. Εμφανίσεις που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και έχουν ξεχωριστούς πρωταγωνιστές.

Το... τρικ στην άμυνα με press και ζώνη ταυτόχρονα

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μέχρι σήμερα, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στα αμυντικά της καθήκοντα. Αυτό σε παλαιότερες διοργανώσεις το έκανε με... ξεσπάσματα. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα περασμένα τουρνουά, στο Βελιγράδι η «γαλανόλευκη» μοιάζει πιο συνεπής στην άμυνα γεγονός που αποδεικνύουν και οι αριθμοί.

Στα ματς, όπου η Ελλάδα δεν είχε αντίπαλο, όπως με Γεωργία, Σλοβενία και Τουρκία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκμεταλλεύτηκε την ανωτερότητά της διατηρώντας σε μονοψήφιο αριθμό τα τέρματά τους. Προσάρμοζε την άμυνά της ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ματς, κάνοντας παράλληλα μία καλή πρόβα ενόψει των μεγάλων ματς.

Όπως έγραψα σε προηγούμενο blog, η Εθνική ομάδα πόλο είχε δουλέψει εξαιρετικά στη ζώνη - ανάμεσα αντιμετωπίζοντας άρτια τους Κροάτες φουνταριστούς. Δημιούργησε προβλήματα στα σουτ του συνόλου του Ίβιτσα Τούτσακ, κλειδώνοντας το δυνατό σημείο τους. Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν σε πολύ καλή μέρα και η νίκη που έδωσε πλεονέκτημα για τη Β' Φάση ήρθε με σκορ 11-10.

Απέναντι στην Ιταλία, η Ελλάδα είχε ν' αντιμετωπίσει ένα σύνολο το οποίο κατέχει εκπληκτική ποιότητα στην περιφέρεια. Έπρεπε δηλαδή να πρεσάρει την περιφέρεια, πράγμα το οποίο θ' άνοιγε δρόμο για την πάσα στα δύο μέτρα. Όμως, αυτό δεν το άφησε να περάσει έτσι ο Θοδωρής Βλάχος.

Στην αναμέτρηση με το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια, η Ελλάδα υιοθέτησε μία ταυτόχρονη άμυνα ζώνης και press. Οι παίκτες της περιφέρειας πρέσαραν τους αντίπαλους περιφερειακούς, σηκώνοντας μπλοκ μπροστά τους και παράλληλα οι παίκτες από τις θέσεις "1" ή "5" έπαιζαν μία τύπου ζώνη, όντας σε εγρήγορση για κάποιο πιθανό πέρασμα.

Αυτό το αμυντικό σχέδιο... βραχυκύκλωσε τη «Σετεμπέλο», η οποία έκανε πολλά λάθη στην επίθεση. Λάθος πάσες, κακές επιλογές στην τελική απόφαση, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, φτάνοντας μέχρι το +5 (13-8) στη διαφορά τερμάτων.

Οι ανίκητοι Έλληνες φουνταριστοί

Για να έρθει ένα αποτέλεσμα ο συνδυασμός της καλής άμυνας με την καλή επίθεση είναι η απόλυτη συνταγή. Οι Έλληνες πολίστες έπαιξαν πολύ καλή άμυνα στα παιχνίδια τους, στοχεύοντας πάντα στο μεγάλο τους... όπλο, το οποίο δεν είναι άλλο από τους φουνταριστούς.

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών είναι ευλογημένη, αυτή τη στιγμή, να έχει τους καλύτερους φουνταριστούς του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Κάκαρης, ο Δημήτρης Νικολαΐδης, ο Νίκος Παπανικολάου και ο Σεμίρ Σπάχιτς αποτελούν τους ογκόλιθους της ελληνικής επίθεσης, οι οποίοι δημιουργούν πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Οι δυο τελευταίοι, μάλιστα, βοηθούν και στην άμυνα σε τεράστιο βαθμό παίζοντας πολύ καλές άμυνες στα 2μ. ακόμα κι αν δεν είναι η φυσική τους θέση. Όλοι οι παραπάνω γνωρίζουν στο μέγιστο πώς να τοποθετηθούν και πώς να κερδίσουν μία αποβολή, φέρνοντας την Εθνική ομάδα με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Πέραν τούτου, οι Έλληνες φουνταριστοί δεν έχουν βοηθήσει μόνο με κερδισμένες αποβολές. Βοηθούν στο σκοράρισμα και αυτό το λένε και οι αριθμοί. Η ελληνική επίθεση είναι η πρώτη σε όλη τη διοργάνωση με γκολ από τα 2μ.. Πιο συγκεκριμένα σε πέντε αγώνες, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει βρει 15 γκολ σε 18 προσπάθειες από τη θέση του φουνταριστού.

Εδώ, θα ήθελα ν' αφιερώσω δύο γραμμές παραπάνω στον Κωσταντίνο Κάκαρη, για τον οποίο έχω σχολιάσει σε όλα τα lives του Gazzetta. Πιστεύω πως ο Έλληνας φουνταριστός, στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα... διδάσκει τη θέση του στην οποία αγωνίζεται. Ο Έλληνας αθλητής, άπαξ και «κλειδώσει» τη μπάλα στα χέρια του δεν τον κουνάει κανείς. Ή θα γυρίσει και θα σκοράρει, ή θα πάρει αποβολή, ή θα κερδίσει πέναλτι. Να του κλέψουν την μπάλα δεν παίζει! Δεν υπάρχει καλύτερός του, δεν μπορεί ν' αντιμετωπιστεί με λιγότερους από δύο παίκτες πάνω του και το efficiency που έχει είναι τεράστιο.

Και για να συνοψίσουμε... Το σπάσιμο της «κατάρας» κόντρα στους Ιταλούς μπορεί να ήταν το κίνητρο, όμως, αυτό που βλέπουμε στο Βελιγράδι είναι κάτι βαθύτερο. Μια Εθνική ομάδα ώριμη, διαβασμένη και απόλυτα συνειδητοποιημένη για το τι μπορεί να πετύχει.

Με άμυνα που προσαρμόζεται, επίθεση που έχει ξεκάθαρες αναφορές και φουνταριστούς που επιβάλλουν τον νόμο τους, η «γαλανόλευκη» δεν κυνηγά απλώς ένα μετάλλιο, αλλά στέκεται με αξιώσεις απέναντι στην κορυφή. Το αν θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί θα το δείξει στην πισίνα. Είτε το καταφέρει, είτε όχι το βέβαιο είναι ένα..

Η ομάδα αυτή παίζει πόλο πρωταθλητών και δεν φοβάται πια κανέναν!