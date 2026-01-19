Βλάχος: «Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, αξίζουμε την ευκαιρία για μετάλλιο»

Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά την επικράτηση και επί της Ιταλίας με 15-13 και την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η εθνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ιταλία, επικράτησε με 15-13 και μια αγωνιστική πριν από το τέλος της β' φάσης των ομίλων, καπάρωσε την 1η θέση στον δικό της όμιλο και την παρουσία της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ εξήρε την προσπάθεια των διεθνών και χαρακτήρισε δίκαιη την επιστροφή της Ελλάδας έπειτα από 10 χρόνια στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

«Ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, προκρινόμαστε με τα δικά μας χέρια κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, με τη μέχρι τώρα απόδοσή μας είμαστε πανάξια στα ημιτελικά, αξίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο.

Τα παιδιά ήταν αποφασισμένα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, είναι ενωμένοι, δεν φάνηκε η απουσία του Γενηδουνιά, αυτό είναι το καλό με αυτή την ομάδα, όλοι έπαιξαν για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή απόδοση κυρίως στην άμυνα, στην επίθεση δείξαμε πολλές αρετές, πολλή υπομονή, χωρίς επιπόλαιες κινήσεις.

Ήδη θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον αντίπαλό μας στα ημιτελικά, θα είναι η Ισπανία ή η Ουγγαρία από εμάς εξαρτάται. Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο, είναι διαφορετικές ομάδες».