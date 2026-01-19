Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοί της...

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας με 15-13, η Εθνική ομάδα πόλο... καπάρωσε μία θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρασε ως πρώτο από τον προημιτελικό όμιλο και πλέον περιμένει την αντίπαλο στην 4άδα.

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στον ημιτελικό της διοργάνωσης θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).

Τη δεδομένη στιγμή με βάση τη βαθμολογία του άλλου ομίλου, όλα είναι εύθραυστα, καθώς οι Ισπανία και Ουγγαρία απέχουν δύο βαθμούς από την πρώτη θέση. Από την άλλη, η Σερβία έχει το πλεονέκτημα μιας και ακόμη και με ήττα στα πέναλτι από το Μαυροβούνιο θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η βαθμολογία του Ε' Ομίλου