Εθνική ομάδα πόλο: Νίκη που χτίζει αυτοπεποίθηση και όνειρα

Ο Δημήτρης Μύτικας είδε πολλαπλό αντίκρισμα στη νίκη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών και ένα σύνολο που ξέρει να διαχειρίζεται κρίσιμες στιγμές, δημιουργώντας όνειρα...

Από το βράδυ της Πέμπτης (15/1), μετά την τεράστια νίκη που πέτυχε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών κόντρα στην Κροατία, η... ένταση είναι στο κόκκινο. Θεώρησα σωστό, λοιπόν, να αφήσω ένα μικρό κενό κάποιων ωρών πριν γράψω τις παρακάτω λέξεις για το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου που βρίσκεται στο Βελιγράδι για μεγάλα πράγματα.

Η νίκη της Εθνικής πόλο κόντρα στην Κροατία με 11-10 δεν ήταν απλά μία νίκη - πλεονέκτημα ενόψει των ημιτελικών της διοργάνωσης, αλλά μία ξεκάθαρη δήλωση. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου το βράδυ της Πέμπτης (15/1) μπήκε στην πισίνα της Belgrade Arena και αυτό που καταλάβαινες από την πρώτη κιόλας άμυνα είναι πως οι Έλληνες πολίστες δεν θ' αποχωρούσαν από εκεί με κάτι λιγότερο από την επικράτηση.

Μία επικράτηση που αναζητούσε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022, όταν η «γαλανόλευκη» είχε νικήσει την Κροατία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η άμυνα το μεγάλο... κλειδί για να γίνει η αρχή

Όπως τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μετά το τέλος του ματς, τα μεγάλα ματς κερδίζονται από τις άμυνες. Η ατάκα αυτή, είναι η αλήθεια, πως δεν είναι απαραίτητα άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Πάρα πολλοί προπονητές, Έλληνες ή ξένοι, έχουν κάνει λόγο πως η άμυνα δίνει τίτλους, με τον Θοδωρή Βλάχο να το παραλλάσσει λίγο.

Αυτό φάνηκε στο μέγιστο εντός του τερέν του σερβικού κολυμβητήριου. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια, κάνοντας ξεκάθαρο στην Κροατία πως δύσκολα θα παραβιάσει την εστία της. To 10/31 σουτ από το σύνολο του Ίβιτσα Τούτσακ κάνει αντιληπτό το γεγονος πως οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2022 αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες απέναντι στα μπλοκ και σε έναν Παναγιώτη Τζωρτζάτο, ο οποίος προστάτευσε τα ελληνικά δίχτυα.

Για να έρθει αυτό το 10/31, πέρα από τα καλά μπλοκ και την αμυντική συμπεριφορά στην περιφέρεια, χρειάστηκε και άρτια άμυνα στα 2μ. Η πολύ καλή εμφάνιση στην αντιμετώπιση των φουνταριστών της Κροατίας, η οποία συνδυάστηκε με εξαιρετική άμυνα ζώνης και σωστές αλληλοκαλύψεις αναλόγως με πού κινείται η μπάλα στην περιφέρεια, «προκάλεσαν» τα πολλά κροατικά σουτ από τα οποία το 1/3 βρήκε στόχο.

Ένα εξαιρετικό... διάβασμα της αντίπαλης επίθεσης από το ελληνικό staff, το οποίο τακτικά εκτελέστηκε σε πάρα πολύ καλό βαθμό από τους Έλληνες αθλητές. Και φυσικά, το παραπάνω, επιβεβαιώθηκε στην πιο δύσκολη και κρίσιμη στιγμή του αγώνα. Όταν μία αποβολή χωρίς αντικατάσταση στον Ντίνο Γενηδουνιά ανάγκασε την Εθνική να παίξει από τα μέσα της τελευταίας περιόδου έως το τέλος του αγώνα με παίκτη λιγότερο.

Το... ξύπνημα και το γκολ της διοργάνωσης από το X-Factor

Όσο καλά κι αν ξεκίνησε η τρίτη περίοδος για την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μιας και βρέθηκε στο +3 (6-3), ένα επιθετικό ντεμαράζ της Κροατίας έφερε το ματς στα ίσα (6-6). Ίσως το πιο κακό χρονικό διάστημα της «γαλανόλευκης», η οποία σε λιγότερο από δύο λεπτά έχασε ένα σημαντικό προβάδισμα.

Εκεί, ήταν αναγκαίο να γίνει κάτι που θα αφυπνίσει το ελληνικό σύνολο. Και αυτό το... κάτι ήρθε από τον καταλληλότερο παίκτη. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος φημίζεται για το πάθος που βγάζει μέσα στην πισίνα, πέτυχε το γκολ που έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εθνική (7-6). Το γκολ αυτό ακολούθησαν ακόμη δύο, αλλά το «κερασάκι» στην τούρτα ήταν το τελευταίο τέρμα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, το οποίο σίγουρα θα μνημονεύεται για πάρα πολύ καιρό και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει το γκολ της διοργάνωσης.

Αυτό αποτέλεσε και το καλύτερο ψυχολογικό boost καθώς, πέρα από την παράνομα σπάνια ομορφιά αυτού του, σε εκείνο το χρονικό διάστημα η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ήταν με παίκτη λιγότερο ελέω της αποβολής του Ντίνου Γενηδουνιά.

Για να συνοψίσουμε, όμως, και για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών με τη νίκη κόντρα στην Κροατία δεν πήρε απλά τρεις ακόμη βαθμούς ή προκρίθηκε ως πρώτη στη δεύτερη φάση. Κατάφερε από πολύ νωρίς να βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τη... μάχη των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Με νίκη επί της Ιταλίας, τη Δευτέρα (19/1, 21:30), το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θα βρεθεί στην ημιτελική φάση και από εκεί το βάθρο απέχει είτε μία νίκη στη χειρότερη, είτε δύο νίκες στην καλύτερη. Αν κρίνουμε από τη χθεσινή εμφάνιση, το δεύτερο ενδεχόμενο μοιάζει πιο κοντά, αλλά για τώρα ας κρατήσουμε χαμηλά τη μπάλα και ό,τι είναι να ειπωθεί θα γίνει μετά το ματς με το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια.

Υ.Γ: Βλέπω και ξαναβλέπω το ασύλληπτο γκολ που πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Αρχικά σκέφτομαι πόσο δίκαιο ήταν που βρέθηκε στους υποψήφιους για καλύτερος πολίστας στον κόσμο. Η δεύτερη σκέψη, όμως, είναι όλο το ζούμι γιατί ακόμα δεν μπορώ να φανταστώ πόση αυτοπεποίθηση χρειάζεται να έχει ένας αθλητής - εκείνη τη δεδομένη στιγμή - για να εκτελέσει ένα εξάμετρο με αυτόν τον τρόπο και να... καθορίσει επί της ουσίας ένα ματς.