Ο Κώστας Λούδης αρχηγός της εθνικής ομάδας στο «Αθήνα 2004» και νυν τεχνικός της Τουρκίας, έχρισε φαβορί την Ελλάδα για το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Κώστας Λούδης των τεσσάρων συμμετοχών με την εθνική ομάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες κι αρχηγός της στο «Αθήνα 2004», τα έφερε η ζωή και βρέθηκε αντίπαλός της, ως τεχνικός στην εθνική ομάδα της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Υπό τις οδηγίες του η Τουρκία απέκλεισε τη Γερμανία για να βρεθεί στο Βελιγράδι και η νίκη επί της Σλοβακίας την έφερε στη 2η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σε μια τεράστια υπέρβαση.

Η ήττα από την Ελλάδα με 20-8 στην 1η αγωνιστική του Στ' Ομίλου, ήταν φυσιολογική και ο 56χρονος τεχνικός στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ έχρισε την εθνική ομάδα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Παράλληλα, ο Κώστας Λούδης μάς θύμισε τα οκτώ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχει παίξει με το γαλανόλευκο σκουφάκι με το Νο.4, μέλος των έξι συνολικά παικτών που έχουν τον αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με τους Γιώργο Μαυρωτά, Κώστα Λούδη, Γιώργο Αφρουδάκη, Χρήστο Αφρουδάκη και Γιάννη Φουντούλη.

Οι δηλώσεις του Κώστα Λούδη

«Ήταν ένα παιχνίδι που δεν χωρά κριτική, υπάρχει χαώδης διαφορά, για την Τουρκία είναι μεγάλη επιτυχία που βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες 12 ομάδες της Ευρώπης.

Οι παίκτες μας μπήκαν φοβισμένοι, πολλοί από τους παίκτες της Τουρκίας θαυμάζουν τους παίκτες της Ελλάδας, όταν άρχισαν να παίζουν ήταν κάπως ανταγωνιστικοί.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, είναι μια υπερπλήρης ομάδα κι έχοντας δει και τις άλλες ομάδες, θεωρώ ότι αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές της για μένα είναι το πρώτο φαβορί, είναι κάτι που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου».



