Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε με άνεση της Τουρκίας με 20-8. Η επόμενη αντίπαλος της «γαλανόλευκης», η ώρα και η μέρα του αγώνα...

Με το... δεξί μπήκε στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Κόντρα στην Τουρκία επικράτησε με 20-8 και τώρα το μυαλό της «γαλανόλευκης» είναι στην επόμενη αντίπαλο.

Τη Δευτέρα (19/1) το απόγευμα στις 19:00 ώρα Ελλάδας, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα δώσει ένα πρόωρο τελικό κόντρα στην Ιταλία. Με νίκη, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στα πέναλτι, θα πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σημειώνεται πως και με ήττα στη διαδικασία των πέναλτι, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θα έχει πάρα πολλές ελπίδες να περάσει στα ημιτελικά με προϋπόθεση να επικρατήσει της Ρουμανίας στο τελευταίο ματς της Β' Φάσης.

Όπως και τα προηγούμενα ματς της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών και αυτό με την Ιταλία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.