Oκοκληρώθηκαν ο Α' και ο Γ' Όμιλος στην πρώτη φάση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πώς έχει ο Ε' Όμιλος της β' φάσης, η βαθμολογία και το πρόγραμμα.

Με τα παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη (14/1) οι αγώνες στον Α' και στον Γ' όμιλο στην πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Εκπλήξεις δεν υπήρχαν και οριστικοποιήθηκε ο Ε' όμιλος της β' φάσης, με τη νέα βαθμολογία και το πρόγραμμα των τριών αγωνιστικών, οπότε θα γίνουν γνωστές οι δύο πρώτες ομάδες των ημιτελικών.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Στον Α' Όμιλο η Ουγγαρία νικώντας τη Μάλτα με 21-6, έκανε το τρία στα τρία και μπαίνει ως 1η στον Ε' Όμιλο της 2ης φάσης.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Μαυροβούνιο στο 4ο οκτάλεπτο άντεξε στην αντεπίθεση της Γαλλίας και κράτησε τη νίκη με 13-12.

Στον Γ' Όμιλο η Σερβία μετά την πολύτιμη νίκη επί της Ισπανίας, επικράτησε επί του Ισραήλ με 19-9. Τέλος, η Ισπανία, χωρίς τον τιμωρημένο Άλβαρο Γρανάδος, νίκησε την Ολλανδία με 14-7. Τέλος, η Μάλτα και το Ισραήλ θα παίξουν για τις θέσεις 13-16.

Αποτελέσματα - Τελικές Βαθμολογίες Α' και Γ' Όμιλος

Α' Όμιλος

3η αγωνιστική

Mάλτα - Ουγγαρία 6-21

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-7, 2-5, 0-5.

Μάλτα (Μίλαν Τσίροβιτς): Τάντι, Ναγκάεφ 1, Γκαλέα 2, Πλούμπτον, Κάτσια, Ζάμιτ 1, Καμιλέρι 1, Κούταχαρ, Ν. Ζάμιτ, Ντ. Ζάμιτ, Φένεχ 1, Γκρίξτι, Σκέμπρι, Μπονάβια.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ 2, Μάνχερτζ 1, Άκος Νάγκι 3, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Φέκετε, Τάτραι 1, Κόβατς 1, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ, Μπατίζι 3, Βόγκελ, Βίσμεγκ 2, Βίνσε Βάργκα 2.

Γαλλία - Μαυροβούνιο 12-13

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-7, 2-2, 4-1.

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ, Μπαρνά, Μπουέ 2, Ντραέ 2, Τόμας Βερνού 1, Βιτράν 1, Γκουερίν, Μαριόν-Βερνού, Κανόβας 5, Καρπεντρά, Φοντανί, Μας 1, Σοτόν.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σάβιτς): Τεσάνοβιτς, Χόλοντ 1, Βούγιοβιτς, Μάτσιτς 1, Πόπαντιτς, Στούπαρ, Βούτσκοβιτς 5, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Ράντοβιτς 2, Ντούροβιτς, Γιάνοβιτς 1, Γκοΐκοβιτς 1.



Η τελική βαθμολογία

1.Ουγγαρία 9 (49-23)

2.Μαυροβούνιο 6 (44-37)

3.Γαλλία 3 (41-41)

4.Μάλτα 0 (31-64)

Γ' Όμιλος

Ολλανδία - Ισπανία 7-14

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-4, 2-5, 1-2.

Ολλανδία (Μπράνκο Μίτροβιτς): Μπουτιχνούις, Γκμπαντάμασι 1, Ρούβενχορστ, Μ. Χέσελς, Φαν ντερ Βέιντεν, Τε Ριέλε 4, Σ. Χέσελς, Φαν ντε Μπουργκ, Ντε Βερντ 1, Σνελ, Τεν Μπρόεκ 1, Σπίκερ, Χοφμέγιερ, Φαν ντερ Βέιντεν.

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 4, Σαναούια 1, Ντε Τόρο 1, Λαρούμπε, Ντάουρα Γκόμεθ, Καμπάνας, Ταούλ, Βαλέρα 1, Μπιέλ 3, Μπούστος 1, Λόριο, Ασένσιο 1, Χομίλα 2.

Ισραήλ - Σερβία 9-19

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 1-3.

Ισραήλ (Ταλ Γκρόντμαν): Φίρε, Σκλέιν 1, Γκρος 2, Γκβισί 2, Αράζι, Σαρφίρ, Μπεγκίν 1, Γκόλντσμιντ, Ροθ, Ρέντλεϊ 2, Μπουζάγκλο, Κλάρφεντ 1, Σμιρνόφ, Καρμόν.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Σ. Ράσοβιτς 4, Ραντγιέλοβιτς 2, Τσουκ, Λάζιτς, Ντράσοβιτς 2, Ν. Γιάκσιτς 1, Βίτσο, Ντέντοβιτς, Π. Γιάκσιτς 3, Β. Ράσοβιτς 3, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς 2, Λούκιτς 2.



Η τελική βαθμολογία

1.Σερβία 8 (44-33)

2.Ισπανία 6 (53-22)

3.Ολλανδία 4 (39-38)

4.Ισραήλ 0 (23-66)

Το πρόγραμμα του Ε' Ομίλου - Βαθμολογία

Μετά τα παραπάνω δημιουργήθηκε ο Ε' Όμιλος της β' φάσης του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους.

Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.

Η βαθμολογία

1.Ουγγαρία 6 (28-17)

2.Σερβία 5 (25-24)

3.Ισπανία 3 (25-19)

4.Μαυροβούνιο 3 (23-25)

5.Ολλανδία 1 (20-27)

6.Γαλλία 0 (19-28)

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 16/1

16:30 Γαλλία - Σερβία

19:00 Ουγγαρία - Ολλανδία

21:30 Μαυροβούνιο - Ισπανία

Κυριακή 18/1

16:30 Γαλλία - Ισπανία

19:00 Μαυροβούνιο - Ολλανδία

21:15 Ουγγαρία - Σερβία

Τρίτη 20/1

16:30 Ολλανδία - Γαλλία

19:00 Ισπανία - Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο



