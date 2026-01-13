Βλάχος: «Κανείς δεν περισσεύει, σαν προημιτελικός ο αγώνας με την Κροατία»

Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη νίκη επί της Σλοβενίας κι εν όψει του ντέρμπι με την Κροατία, στην αυλαία της πρώτης φάσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

H εθνική ομάδα ανδρών έφθασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη επί της Σλοβενίας με 23-8, για το δύο στα δύο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, σε μια τελευταία πρόβα πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Κροατία, την Πέμπτη (15/1, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), που θα κρίνει πολλά για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ, ελάχιστα ασχολήθηκε με τον αγώνα επί της Σλοβενίας, εστιάζοντας τα λόγια του στο ντέρμπι της Κροατίας.

Συγκεκριμένα ο Βολιώτης προπονητής είπε: «Δεν σχεδιάσαμε κάτι, περιμέναμε έναν αντίπαλο πιο αδύναμο σε σχέση με τη Γεωργία, θέλαμε να είχαμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε, ήδη το μυαλό μας είναι στο επόμενο παιχνίδι με την Κροατία, ήταν μια προπόνηση, δεν ξέρω αν ήταν καλή, αλλά ήταν προπόνηση.

Βάλαμε τον Παπαναστασίου λίγο στο νερό σήμερα, γιατί νιώθει καλύτερα, μήπως μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε μεθαύριο και ανάλογα τις ανάγκες του παιχνιδιού με την Κροατία.

Δεν περισσεύει κανείς, ο αγώνας με την Κροατία είναι σαν προημιτελικός, αν και με το νέο σύστημα δεν υπάρχει προημιτελική φάση.

Τα παιχνίδια με αντιπάλους τη Γεωργία και τη Σλοβενία μπορούν να μας ξεγελάσουν, δεν αποτελούν κριτήρια για τον αγώνα με την Κροατία, γίνονται μεγάλες μάχες στα μεταξύ μας παιχνίδια, οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον νικητή, θέλω να παίξουμε με συγκέντρωση, με μυαλό και πάθος, θέλει πολλή δουλειά αυτό το παιχνίδι.

Γνωρίζουμε την Κροατία, αλλά έχουμε κι εμείς πολλά στοιχεία για να τους προβληματίσουμε, αν είμαστε καλοί κυρίως στην άμυνα και στην επίθεση παίξουμε με υπομονή, το παιχνίδι θα κυλήσει διαφορετικά, αν χάσουμε το μυαλό μας εκεί πάντα και ως Έλληνες, έχουμε πρόβλημα, είναι κάτι που το συζητάμε συνέχεια».



