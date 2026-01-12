Η Σερβία πήρε τη νίκη με 12-11 επί της Ισπανίας στο ντέρμπι του Γ' Ομίλου για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, παίρνοντας το πλεονέκτημα για την πρωτιά

Η Σερβία πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία και πήρε τη νίκη με 12-11 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Μία επικράτηση πολύ σημαντική για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι σε σχέση με την πρεμιέρα παρουσίασαν διαφορετικό πρόσωπο αντάξιο της ιστορίας και του ονόματος της Σερβίας στο πόλο ανδρών. Με τη νίκη αυτή, το σύνολο του Ούρος Στεβάνοβιτς πέρασε στην κορυφή του ομίλου με πέντε βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Ολλανδία (4 βαθμοί) και στην τρίτη την Ισπανία (3 βαθμοί).

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και να μένουν ισόπαλες (3-3) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, η Σερβία βελτίωσε την άμυνά της και κατάφερε να βρει το γκολ παραπάνω για να πάει με το προβάδισμα στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι οικοδεσπότες εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των Ισπανών και έφτασαν στο +2 τη διαφορά (7-9). Βέβαια, στις αρχές του τέταρτου οκτάλεπτου μία απερίσκεπτη κίνηση του Ντούσαν Μάντιτς έφερε τη Σερβία με αριθμητικό μειονέκτημα για τέσσερα λεπτά, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν στο μέγιστο οι Ισπανοί ανατρέποντας το σκορ (11-10).

Ωστόσο, τον τελικό λόγο είχαν οι Σέρβοι. Με δύο γκολ από τα αδέρφια Ράσοβιτς ήρθε η ανατροπή του σκορ με το 12-11 να διαμορφώνεται έξι δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς.

Στο άλλο ματς του ομίλου, το οποίο προηγήθηκε χρονικά, η Ολλανδία επικράτησε με μεγάλη διαφορά του Ισραήλ. Με επικράτηση 19-11, οι «Οράνιε» πήραν το πρώτο τους τρίποντο φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Πλέον βρίσκονται στη δεύτερη θέση, πίσω από τους πρωτοπόρους Σέρβους.

Τα αποτελέσματα του Γ' Ομίλου

Ολλανδία - Ισραήλ 19-11

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 5-0, 5-5, 5-3

Ολλανδία (Μπράνκο Μίτροβιτς): Μπουτιχνούις, Ρούβενχορστ 1, Μ. Χέσελς, M. Φαν ντερ Βέιντεν 4, Ντε Μέι 1, Τε Ριέλε 3, Σ. Χέσελς, Φαν ντε Μπουργκ 2, Ντε Βερντ 2, Σνελ 2, Τεν Μπρόεκ 1, Σπίκερ, Χογμέγιερ, Τζ. Φαν ντερ Βέιντεν 3.

Ισραήλ (Ταλ Γκρόντμαν): Φίρε, Σκλέιν 3, Γκρος 1, Γκβισί 2, Αράζι, Σαφρίρ, Μπεγκίν, Γκόλντσμιντ 3, Ροθ, Ρέντλεϊ 2, Μπουζάγκλο, Κλάρφεντ, Σμιρνόφ, Καρμόν.

Ισπανία - Σερβία 11-12

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-3, 2-3, 4-3

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 4, Γρανάδος, Σαναχούγια, Ντε Τόρο, Λαρούμπε 1, Ντάουρα Γκόμεθ, Καμπάνας 1, Ταχούλ 1, Βαλέρα, Μπιέλ 2, Μπούστος 1, Λόριο, Χομίλα 1.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς, Σ. Ράσοβιτς 4, Ραντζέλοβιτς, Τσουκ 2, Λάζιτς, Ν. Γιάκσιτς 1, Βίτσο, Ντέντοβιτς 1, Π. Γιάκσιτς, Β. Ράσοβιτς 1, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς.

Η βαθμολογία του Γ' Ομίλου

Σερβία 5 (25-24) Ολλανδία 4 (32-24) Ισπανία 3 (39-15) Ισραήλ 0 (14-47)

Η 3η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο

Τετάρτη 14/1