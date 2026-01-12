Με πειστική εμφάνιση κόντρα στον Μαυροβούνιο η Ουγγαρία πήρε τη νίκη με 13-10 και μόνο με... θαύμα θα χάσει την πρωτιά στον Α' Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος...

Η Ουγγαρία πήρε τη νίκη με 13-10 κόντρα στο Μαυροβούνιο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρωτιά.

Οι Μαγυάροι ήταν κοντά στο σκορ με τους Μαυροβούνιους στο πρώτο οκτάλεπτο, ωστόσο με πολύ καλή άμυνα στη δεύτερη περίοδο κατάφεραν να πάρουν διαφορά τεσσάρων τερμάτων (8-4).

Παρόμοιος ήταν ο ρυθμός του συνόλου του Ζολτ Βάργκα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, εκτοξεύοντας το προβάδισμά του στα έξι τέρματα (11-5). Το Μαυροβούνιο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο τελευταίο οκτάλεπτο, ωστόσο τα πέντε γκολ που πέτυχε δεν ήταν αρκετά για να καταφέρει κάτι. Η Ουγγαρία σκόραρε δύο φορές και το 13-10 ήταν το τελικό σκορ του ματς, το οποίο έκρινε την πρωτιά στον όμιλο.

Στο άλλο ματς του ομίλου, το οποίο προηγήθηκε χρονικά, η Γαλλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην αδύναμη ομάδα της Μάλτας. Οι «τρικολόρ» με νίκη 22-13 πήραν τους πρώτους τους βαθμούς στη διοργάνωση και στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Μαυροβούνιο θα δώσουν... μάχη για τη δεύτερη θέση στον όμιλο.

Τα αποτελέσματα του Α' Ομίλου

Μάλτα - Γαλλία 13-22

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 2-5, 3-6, 4-5

Μάλτα (Μίλαν Τσίροβιτς): Τάντι, Ναγκάεφ 1, Γκαλέα 1, Πλούμπτον 2, Κάτσια, Ζάμιτ 1, Καμιλέρι 3, Κούταχαρ, Ν. Ζάμιτ 1, Ντ. Ζάμιτ 2, Φένεχ 1, Γκρίξτι, Σκέμπρι 1, Μπονάβια 1.

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ 4, Μπαρνά, Μπουέ 3, Ντρα 1, Τόμας Βερνού 4, Βιτράν 4, Γκουερίν 1, Μαριόν-Βερνού 5, Κανοβά, Καρπεντρά, Φοντανί, Μας, Σοτόν.

Ουγγαρία - Μαυροβούνιο 13-10

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-1, 3-1, 2-5

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Σόμα, Άνγκιαλ 3, Μάνχερτζ 1, Άκος Νάγκι, Βίνσε Βίγκβαρι 1, Άνταν Νάγκι 1, Φέκετε 2, Τάτραι 1, Κόβατς 2, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 1, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σάβιτς): Τεσάνοβιτς, Χόλοντ 1, Βούγιοβιτς 1, Μίρσιτς 1, Μάτσιτς 2, Πόπαντιτς, Στούπαρ 1, Βούτσκοβιτς 2, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 3, Ράντοβιτς, Ντούροβιτς, Γκοΐκοβιτς.

Η βαθμολογία του Α' Ομίλου

Ουγγαρία 6 (28-17) Μαυροβούνιο 3 (31-25) Γαλλία 3 (29-28) Μάλτα 0 (25-43)

Η τρίτη αγωνιστική στον Α' Όμιλο

Τετάρτη 14/1