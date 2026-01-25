Η Σερβία νικώντας την Ουγγαρία με 10-7, έγινε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, φθάνοντας στο τρία στα τρία τα τελευταία 20 χρόνια, όταν και φιλοξένησε τη διοργάνωση στο Βελιγράδι.

Η Σερβία διατήρησε την τρομερή παράδοση που έχει δημιουργήσει, καθώς στα τελευταία 20 χρόνια που φιλοξενεί ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, καταφέρνει να κατακτά και το στέμμα, το έκανε το 2006, το έκανε το 2016, το έκανε και τώρα νικώντας στον τελικό για το χρυσό μετάλλιο την Ουγγαρία με 10-7.

Οι Σέρβοι διαδέχονται τους Ισπανούς, πανηγυρίζοντας το 6ο χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα, καθώς το χρυσό μετάλλιο του 2003 στο Κράνι της Σλοβενίας το είχαν κατακτήσει μαζί με τους Μαυροβούνιους. Tρομερή εμφάνιση από τον Σέρβο τερματοφύλακα, Μίλαν Γκλούσατς, που είχε 11/18 αποκρούσεις (61,1%).

Η Ουγγαρία, που έπαιζε για το 14ο χρυσό της μετάλλιο, δεν άντεξε και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν ο αρχηγός τους και MVP στον ημιτελικό με την Ελλάδα Κρίστιαν Μάνζερτζ (4 γκολ, 4 ασίστ), τώρα είχε έξι άστοχα σουτ.

Μετά το γκολ από τον Βέντελ Βίγκβαρι, η Σερβία πήρε το προβάδισμα στο σκορ, με τον Λούκιτς να δίνει τη λύση δύο φορές και να κλείνει το 1ο οκτάλεπτο στο υπέρ της 3-2.

Οι Ούγγροι είχαν τη δική τους απάντηση, ξεκίνημα με 2/2 στο παραπάνω με τους Βέντελ Βέντελ Βίγκβαρι και Άνταμ Νάγκι για το 4-3 (5:28).

Ο Μάντιτς άνοιξε λογαριασμό στο 4ο σουτ που επιχείρησε και με εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε σε 4-4 (03:00), με τον Ντάνιελ Άνγκιαλ να χρεώνεται με τη 2η ποινή του (1:38) τον Βίτσο να φέρνει νέα ανατροπή (5-4) και τον Βάργκα να ισοφαρίζει επίσης στον παραπάνω για την Ουγγαρία (5-5).

Oι Σέρβοι με νέο σερί 2-0, ξέφυγαν με 7-5 στις αρχές της 3ης περιόδου, με τον Φέκετε να μειώνει σε 7-6 (3:48), σκορ με το οποίο έκλεισε το οκτάλεπτο.

Η πίεση που όλο και μεγάλωνε, έφερνε βιαστικές επιλογές, σε μια καθοριστική φάση η Σερβία κέρδισε πέναλτι, με τον Μάντιτς να νικά τον Βόγκελ για το 8-6 στα 4:13 πριν από το τέλος.

Ο Μάνχερτζ δεν κατάφερε να τελειώσει φάση στον παίκτη παραπάνω, φθάνοντας στα έξι άστοχα σουτ κι αμέσως μετά ο Λάζιτς προκάλεσε σεισμική δόνηση στην κατάμεστη Belgrade Arena, πετυχαίνοντας το 9-6 (3:06).

Και όχι μόνο αυτό, ο Ντούσαν Μάντιτς εξαπέλυσε «οβίδα» έξω από τα 6μ. για το 10-6, μέσα σε αποθέωση στο 1:46 και τον Βέντελ Βίγκβαρι να διαμορφώνει το τελικό 10-7.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1.



Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 4, Στραχίνια Ράσοβιτς, Ραντγιέλοβιτς, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Νίκολα Γιάκσιτς, Βίτσο 1, Ντέντοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 1, Λούκιτς 2.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ, Άκος Νάγκι 1, Βίνσε Βίγκβαρι, Άνταμ Νάγκι, Φέκετε 1, Τάτραϊ, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βάργκα 1.

