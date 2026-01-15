Η εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει την Κροατία, αναζητώντας τη νίκη που θα ανοίξει τον δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Η εθνική ομάδα πέτυχε τις αναμενόμενες εύκολες νίκες με τη Γεωργία και τη Σλοβενία και τώρα στην ολοκλήρωση της α' φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου έχει μπροστά της την πρώτη μεγάλη πρόκληση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Κροατία στην Belgrade Arena, το βράδυ της Πέμπτης (15/1, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο ντέρμπι του Β' Ομίλου, στον αγώνα που θα ολοκληρώσει και την πρώτη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα και η Κροατία έχουν από δύο νίκες και η νίκη θα δώσει μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά αν έρθει στην κανονική διάρκεια (στα πέναλτι ο νικητής παίρνει δύο βαθμούς, ο ηττημένος έναν) στην ομάδα που θα την πετύχει.

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής, το ζητούμενο για την εθνική ομάδα είναι να μπει στην επόμενη φάση με την απόλυτη βαθμολογική συγκομιδή, που θα είναι οι έξι βαθμοί.

Στη β΄ φάση οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου της εθνικής ομάδας κι αυτές του Δ' Ομίλου, θα δημιουργήσουν ένα νέο όμιλο των έξι ομάδων.

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους και όχι την τελευταία του ομίλου κι έπειτα από τρεις αγωνιστικές οι δύο πρώτες ομάδες θα περάσουν στα ημιτελικά.

Σε αυτό το 2ο γύρο η Ελλάδα θα παίξει με τις Ιταλία, Ρουμανία και μια εκ των Τουρκία και Σλοβακία, -η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί μετά τον αγώνα με την Κροατία- οπότε αν έρθει το τρίποντο απέναντι στους Κροάτες, η εθνική ομάδα θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση για 3η φορά στην ιστορία της σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το δεύτερο και καθοριστικό θα είναι απέναντι στην Ιταλία και τον Σάντρο Καμπάνια.

Πρόγραμμα - Βαθμολογίες Β' - Δ' Όμιλος

Πέμπτη 15/1

Β΄ Όμιλος

19:00 Σλοβενία - Γεωργία

21:30 Ελλάδα - Κροατία

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 6 (43-14)

2.Κροατία 6 (38-11)

3.Γεωργία 0 (13-38)

4.Σλοβενία 0 (12-43)

Δ' Όμιλος

13:45 Τουρκία - Σλοβακία

16:15 Ρουμανία - Ιταλία

Η βαθμολογία

1.Ιταλία 6 (36-20)

2.Ρουμανία 6 (36-27)

3.Τουρκία 3 (27-39)

4.Σλοβακία 0 (20-33)



