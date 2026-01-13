Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Δύο στα δύο οι Ιταλία και Ρουμανία στο Βελιγράδι
Η Ιταλία και η Ρουμανία προχώρησαν με νίκες στη 2η αγωνιστική του Δ' Ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Η Ιταλία με σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι της, επικράτησε επί της Σλοβακίας με 17-12, ενώ η Ρουμανία δυσκολεύτηκε για να νικήσει την Τουρκία με 20-19.
Οι τρεις πρώτες ομάδες αυτού του ομίλου, θα παίξουν με τις τρεις ομάδες του ομίλου της Ελλάδας, στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Η Ιταλία αν και προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 4-0, είδε τη Σλοβακία να μειώνει σε 4-2, με τον Μπρούνι να κάνει το 5-2 στο 1ο οκτάλεπτο.
Οι Σλοβάκοι πλησίασαν σε απόσταση ενός γκολ (6-5), στο 14ο λεπτό, όμως οι Ιταλοί έκλεισαν το ημίχρονο στο υπέρ τους 8-5.
Νέα αντίδραση από τη Σλοβακία στις αρχές του 3ου οκταλέπτου, καθώς μείωσε σε 8-6 και 9-7, όμως δεν είχε συνέχεια, με τους Ιταλούς να αυξάνουν προοδευτικά τη διαφορά στα πέντε γκολ (14-9, 15-10) και να φθάνουν στο τελικό 17-12.
Δύσκολα η Ρουμανία την Τουρκία του Κώστα Λούδη
Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας στην Belgrade Arena η Ρουμανία συνάντησε πολλά προβλήματα μέχρι να νικήσει την Τουρκία, που προπονεί ο Κώστας Λούδης, με 20-19, για να φθάσει επίσης στους έξι βαθμούς
Η Τουρκία είχε το προβάδισμα 5-4 με την ολοκλήρωση του 1ου οκταλέπτου. Ξέφυγε με 8-4 και στα μισά της β' περιόδου, με τη Ρουμανία να απαντά με ένα επιμέρους 7-2 και να προσπερνά με 11-10 με τη συμπλήρωση των πρώτων αγωνιστικών 16 λεπτών.
Η Ρουμανία διατήρησε την πρωτοπορία στο 3ο οκτάλεπτο, ξεφεύγοντας με 16-13, 17-14 και να κλείσει την περίοδο στο υπέρ της 18-15.
Έδειχνε να πλησιάζει στη νίκη, με τον Γκεοργκέσκου να κάνει το 19-16 (5:54) και παρότι η Τουρκία μείωσε σε 19-18 (3:44), πήρε το τρίποντο με 20-19.
Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία
- Σλοβακία - Ιταλία 12-17
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 3-3, 4-5, 3-4
Σλοβακία (Ρόμαν Πόλατσικ): Κόζμερ, Μίχαλ 1, Τισάι 1, Μόλναρ, Ντούρικ 2, Μάρος Τκατς 2, Σέμαν, Μάρεκ Τκατς, Φούρμαν 1, Μπιέλικ 1, Κάραϊ 1, Μπάλαζ 3, Μπάλογκ, Γιούχαζ.
Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια , Αλεζιάνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 4, Ντόλτσε 2, Τζανάτσα, Μπρούνι 3, Κοντέμι 3, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι, Αντονούτσι.
- Ρουμανία - Τουρκία 20-19
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 7-5, 7-5, 2-4.
Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν 2, Λουτέσκου 2, Φουλέα 3, Νεάμτου 4, Πριοτεάσα 1, Τέπελους, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 5, Μπελενιέσι 1, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Μπότα, Λουντσάν 1.
Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Ογκουζάν 2, Ακάρ 2, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου 1, Αλπμάν 1, Ναϊπόγλου 2, Γιουτμάζ, Κάχραμαν, Ντουζενλί 5, Μεράλ, Κούλογλου, Κανέρ 6.
Η βαθμολογία στον Δ' Όμιλο
- 1.Ιταλία 6 (36-20)
- 2.Ρουμανία 6 (36-27)
- 3.Τουρκία 3 (27-39)
- 4.Σλοβακία 0 (20-33)
H 3η αγωνιστική
Πέμπτη 15/1
- 13:45 Τουρκία - Σλοβακία
- 16:15 Ρουμανία - Ιταλία
