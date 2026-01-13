Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε της Σλοβενίας με 23-8, διπλασίασε τις νίκες της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και πλέον έχει μπροστά της το ντέρμπι του ομίλου με την Κροατία.

H εθνική ομάδα ανδρών έκανε το αναμενόμενο κόντρα στη Σλοβενία, μια επιβλητική νίκη με 23-8, πέτυχε το δύο στα δύο στον Β' όμιλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και πλέον στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι με την Κροατία, το βράδυ της Πέμπτης (15/1, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), που θα ρίξει και την αυλαία στην πρώτη φάση των ομίλων.

Ένα παιχνίδι που θα δώσει τεράστιο πλεονέκτημα στον νικητή, εν όψει της β' φάσης των ομίλων και στον δρόμο για τα ημιτελικά, καθώς οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την α' φάση.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας έκαναν ό,τι ήθελαν απέναντι στη Σλοβενία, με τις επιθέσεις στην κόντρα να διαδέχονται η μια την άλλη, ενώ οι φουνταριστοί και ιδίως ο Δημήτρης Νικολαΐδης-έκαναν πάρτι στα 2μ. Η εθνική ομάδα τελείωσε τον αγώνα με 23/38 σουτ, -η Σλοβενία είχε 8/26- με τους Ζερδεβά και Τζωρτζάτο να παίζουν από ένα ημίχρονο κάτω από την εστία.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Σλοβενία να βρίσκει πρώτη το δρόμο προς τα δίχτυα και για ένα δίλεπτο να έχει το προβάδισμα (2-1). Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών βελτίωσε την άμυνά της και με έξι διαδοχικά τέρματα ανέβασε τη διαφορά στα πέντε τέρματα (7-2), με την οποία και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Οι Σλοβένοι βρήκαν ξανά το πρώτο γκολ στο οκτάλεπτο που ακολούθησε, αλλά όπως έγινε και στο πρώτο, η «γαλανόλευκη» συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα. Με τους Παπαναστασίου και Νικολαΐδη να φτάνουν τα τρία τέρματα, αλλά και το σκοράρισμα να μοιράζεται, η Εθνική πόλο επέτρεψε μόνο ένα γκολ στη Γεωργία ανεβάζοντας κι άλλο την απόσταση στο σκορ. Με το +9 υπέρ της Ελλάδας πήγαν στο ημίχρονο οι δύο ομάδες (12-3).

Η ψαλίδα της διαφοράς έφθασε σε διψήφιο αριθμό γκολ στην πρώτη επίθεση της 3ης περιόδου με τον Αργυρόπουλο (13-3) και συνεχώς αυξανόταν, με τον Γκίλλα να σκοράρει για το 19-5 με την ολοκλήρωση του οκταλέπτου, με την τελευταία περίοδο να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και την εθνική ομάδα να φθάνει στο τελικό 23-8.



Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4

Σλοβενία (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Καντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Νάσε Στρομάγιερ 1, Παούνοβιτς, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Μπούλαγιτς, Μίλετιτς, Μπίνε Στρομάγιερ.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Η βαθμολογία του Β' Ομίλου

(2η αγων.)

1.Ελλάδα 6 (43-14)

2.Κροατία 6 (38-11)

3.Γεωργία 0 (13-38)

4.Σλοβενία 0 (12-43)

Η 3η αγωνιστική

Πέμπτη (15/1)