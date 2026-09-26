Βουλιαγμένη: Ένα οκτάλεπτο ήταν αρκετό κόντρα στον Εθνικό στη Waterpolo League γυναικών
Η Βουλιαγμένη με ένα ξέσπασμα στο 3o oκτάλεπτο επικράτησε επί του Εθνικού με 14-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.
Η ομάδα του Λαιμού προηγήθηκε 4-1 στις αρχές της β' περιόδου, με τον Εθνικό να μειώνει σε 5-3 και 6-5 στα τελευταία δευτερόλεπτα του οκταλέπτου.
Ακολούθησε το σερί των έξι γκολ από τη Βουλιαγμένη, που έφερε το σκορ στο 12-5 και παρά την προσπάθεια του Εθνικού να μειώσει σε 12-9, η γηπεδούχος ομάδα έφθασε στο τελικό 14-10.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 6-1, 2-4
Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς, Καλογεροπούλου 1, Ελευθεριάδου 1, Γιαννοπούλου 1. Ξενάκη 2, Φουντωτού, Κρασσά 3, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη, Καρύτσα, Φουράκη 4, Καπετοπούλου.
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Γαλανοπούλου, Τέρνερ 2, Μιμίδη, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Βίσμαν, Τσιουγκρή 2, Τσιάρα, Σιμάκου, Νικολοπούλου.
Η Αφροδίτη Μπιτσάκου πρεμιέρα με έξι γκολ για τον Άλιμο
Η Αφροδίτη Μπιτσάκου πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα, με την 15χρονη να σημειώνει έξι γκολ και να οδηγεί τον Άλιμο σε επιβλητική εκτός έδρας νίκη επί της Γλυφάδας με 19-5.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-8, 2-3, 1-4
ΑΝΟΓ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες 3, Σκουμπάκη, Οικονόμου 1, Χατζηγεωργίου, Λαναρά, Κεχαγιόγλου, Xέλμη, Λαμπάτου, Γ. Καραγιάννη, Λασκαρίδου, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανάσιου 1, Δροσοπούλου.
Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 2, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου 2, Χαλδαίου 2, Κραβαρίτη, Μ. Παπαδοπούλου 1, Αφρ. Μπιτσάκου 6, Τζωρτζακάκη 3, Φαν ντερ Βέιντεν 2, Δημητροπούλου, Χριστοδούλου.
Ο Πανιώνιος έσωσε τον βαθμό κόντρα στα Χανιά
Με αντεπίθεση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και πρωταγωνίστρια την Έμμα Λόουσον, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από τα Χανιά με 10-10 στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας.
Η ομάδα των Χανίων, τυπικά γηπεδούχος, προηγήθηκε με 9-5, στο 17ο λεπτό. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση η Λόουσον, η παίκτρια από τον Καναδά με δικά της μείωσε 9-8, 6:13 πριν από το τέλος, η Στρατηδάκη έδωσε πλεονέκτημα δύο γκολ στα Χανιά, για το 10-4 (4:23), με την Πάτερου να διαμορφώνει το τελικό 10-10, στο 1:58 πριν από το τέλος.
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-1, 4-2, 1-4
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Λιοδάκη, Σπανδωνίδου 1, Πατεράκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 3, Κώτσια 1, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Διρχαλίδου, Γλυνιαδάκη.
Πανιώνιος (Ζήνα Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου, Λόουσον 4, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου, Ξανθοπούλου 1, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστουδούλου, Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 2, Κάρολ 1, Λουπάκη, Μοροχλιάδου, Μουστάκα.
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