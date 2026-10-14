Η Βουλιαγμένη επικράτησε του Υδραϊκού με 14-11 υποχρεώνοντάς τον στη πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και τον έπιασε στην ισοβαθμία στην βαθμολογία της Water Polo League ανδρών.

H Βουλίαγμένη νίκησε με 14-11 τον Υδραϊκό για την 3η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Ο Υδραϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και η Βουλιαγμένη τον έφτασε στην βαθμολογία.

Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική και προηγήθηκε με 5-1. Ακολούθησε ένα οκτάλεπτο με πολλά γκολ με την ομάδα του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς να πηγαίνει στο πρώτο μισό του αγώνα με προβάδισμα 12-7. Ο ρυθμός στο σκοράρισμα έπεσε στο δεύτερο μέρος με τον Υδραϊκό να μειώνει σε 12-9 στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμένη, παρά την προσπάθεια της ομάδας του Δημήτρη Κραβαρίτη να απειλήσει, πήρε τη νίκη με 14-11, με κορυφαίο τον Νίκο Καστρινάκη με τέσσερα γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 6-7, 2-0, 2-2

Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Μαυράκης 2, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας 1, Δίπλαρος, Άντζιτς 3, Τσαταλιός, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 3, Ι. Αγκόρτσας, Γιαννάτος, Γιανναράς, Α. Αγκόρτσας, Πορτοκάλης, Γαλανόπουλος

Βουλιαγμένη (Βοθγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης 1, Τόττης 1, Αλμύρας 2, Πατούνας, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1, Σγουρίδης 1, Καστρινάκης 4, Τε Ριέλε, Πατσιλινάκος 1, Παπανικολάου 2, Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης, Δεληγιάννης 1.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Εθνικός-Χανιά 14-7

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20-6

Χίος-ΓΣ Περιστερίου 18-12

Πανιώνιος-Γλυφάδα 17-6

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Π. Φάληρο-Ηλυσιακός 10-9

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Υδραϊκός-Βουλιαγμένη 11-14

21:30 Κολ. «Σεράφειο», Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 9

2.Πανιώνιος 9

3.Π Φάληρο 7

4.Παναθηναϊκός 6*

5.Απόλλων Σμ. 6*

6.Βουλιαγένη 6

7.Υδραϊκός 6

8.Χίος 4

9.Εθνικός 3

10.Γλυφάδα 1

11.ΠΑΟΚ 1

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα λιγότερο