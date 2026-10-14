Water Polo League: Τελείωσε το σερί του Υδραϊκού η Βουλιαγμένη
H Βουλίαγμένη νίκησε με 14-11 τον Υδραϊκό για την 3η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Ο Υδραϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και η Βουλιαγμένη τον έφτασε στην βαθμολογία.
Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική και προηγήθηκε με 5-1. Ακολούθησε ένα οκτάλεπτο με πολλά γκολ με την ομάδα του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς να πηγαίνει στο πρώτο μισό του αγώνα με προβάδισμα 12-7. Ο ρυθμός στο σκοράρισμα έπεσε στο δεύτερο μέρος με τον Υδραϊκό να μειώνει σε 12-9 στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμένη, παρά την προσπάθεια της ομάδας του Δημήτρη Κραβαρίτη να απειλήσει, πήρε τη νίκη με 14-11, με κορυφαίο τον Νίκο Καστρινάκη με τέσσερα γκολ.
Τα οκτάλεπτα: 1-5, 6-7, 2-0, 2-2
Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Μαυράκης 2, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας 1, Δίπλαρος, Άντζιτς 3, Τσαταλιός, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 3, Ι. Αγκόρτσας, Γιαννάτος, Γιανναράς, Α. Αγκόρτσας, Πορτοκάλης, Γαλανόπουλος
Βουλιαγμένη (Βοθγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης 1, Τόττης 1, Αλμύρας 2, Πατούνας, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1, Σγουρίδης 1, Καστρινάκης 4, Τε Ριέλε, Πατσιλινάκος 1, Παπανικολάου 2, Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης, Δεληγιάννης 1.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- Εθνικός-Χανιά 14-7
- Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20-6
- Χίος-ΓΣ Περιστερίου 18-12
- Πανιώνιος-Γλυφάδα 17-6
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- Π. Φάληρο-Ηλυσιακός 10-9
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
- Υδραϊκός-Βουλιαγμένη 11-14
- 21:30 Κολ. «Σεράφειο», Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 9
- 2.Πανιώνιος 9
- 3.Π Φάληρο 7
- 4.Παναθηναϊκός 6*
- 5.Απόλλων Σμ. 6*
- 6.Βουλιαγένη 6
- 7.Υδραϊκός 6
- 8.Χίος 4
- 9.Εθνικός 3
- 10.Γλυφάδα 1
- 11.ΠΑΟΚ 1
- 12.ΓΣ Περιστερίου 0
- 13.Χανιά 0
- 14.Ηλυσιακός 0
*Με αγώνα λιγότερο
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