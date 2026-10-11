Βουλιαγμένη: Ήττα από την Ποζίλιπο και συνέχεια στο Conference Cup
Η Βουλιαγμένη δεν τα κατάφερε απέναντι στη γηπεδούχο Ποζίλιπο Νάπολι, στον αγώνα που έκρινε το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στη φάση των 16 του Euro Cup, από τον 4ο όμιλο των προκριματικών.
Η Ποζίλιπο, με πρώτο σκόρερ τον Άγγελο Φώσκολο (τέσσερα γκολ), εκμεταλλεύτηκε την έδρας της και μαζί με την Μπαρτσελόνα πέρασαν στην επόμενη φάση του Euro Cup.
Aντίθετα, η Βουλιαγμένη, μαζί με την Ντιναμό Βουκουρεστίου, θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference Cup, όπου ήδη στην προκριματική φάση παίρνουν μέρος ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός.
H Βουλιαγμένη άντεξε ουσιαστικά για δύο οκτάλεπτα απέναντι στην Ποζίλιπο, με την ιταλική ομάδα να προηγείται με 3-1, 5-3 και την ελληνική ομάδα να ισοφαρίζει σε 5-5 και 6-6.
Όμως η Ποζίλιπο με σερί 4-0 ξέφυγε 10-6 στα μέσα της 4ης περιόδου κι έφθασε στον τελικό 11-8.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-4, 3-0, 2-2.
Ποζίλιπο (Τζουζέπε Πόρτσιο): Ίτσο, Πόρτσιο, Μπαλτσαρίνι 3, Κότε, Ματιέλο, Αϊέλο, Ρεντσούτο Ιόντιτσε 1, Κουκοβίλο 1, Φώσκολος 4, Μπερτόλι, Μιλόγιεβιτς 1, Ροκίνο 1, Καρούζο, Σαντόρο.
Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 3, Λεωνιδάκης, Σπάιτς, Παπανικολάου, Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 1, Πατσιλινάκος 1, Δεληγιάννης, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης.
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