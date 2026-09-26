Το πρωτάθλημα της Water Polo League γυναικών ξεκινά, με όλες τις ομάδες έτοιμες να κυνηγήσουν όλους τους στόχους τους. Στη κούρσα για την κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη είναι τα απόλυτα φαβορί, οι δύο μοναδικές ομάδες που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες τα τελευταία 18 χρόνια.

Από την μία πλευρά, ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης την περσινή σεζόν, έρχεται για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Το φετινό καλοκαίρι, οι «ερυθρόλευκοι», κράτησαν τον βασικό κορμό των περσινών επιτυχιών, προχωρώντας στην ανανέωση τόσο του προπονητή τους, Γιώργο Ντόσκα, όσο και των Βάσω Πλευρίτου, Ειρήνη Νίνου, Σοφία Τορνάρου και Άμπι Άντριους.

Ακόμη, ο Ολυμπιακός απέκτησε την 28χρονη Μαρία Πάτρα από τον Άλιμο, ενισχύοντας και το ελληνικό στοιχείο και κυρίως τη γραμμή των αμυντικών. Μία τέτοια κίνηση ήταν και αυτή της Ραφαέλας Σαλταμανίκας. Η μόλις 17 ετών περιφερειακή, έχει ήδη πίσω της τρία χρόνια στον ΑΝΟ Γλυφάδας και ήρθε η ώρα για να κάνει ένα μεγάλο βήμα στη καριέρα της.

Άλλη μία μεταγραφή ήταν η Κάτα Χάιντου, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ουγγρικού πόλο. Τέλος, πίσω στον Ολυμπιακό γύρισε μετά από τρία χρόνια η Ντιβίνα Νίγκρο, την Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακα, που θα αντικαταστήσει την Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν που αποχώρησε μετά από ένα χρόνο παρουσίας στο σύλλογο.

Από την άλλη πλευρά, η Βουλιαγμένη, μία μόνιμη σταθερά στο πρωτάθλημα με πολλές κατακτήσεις (πλησιέστερη το 2025), θα παλέψει για να εκθρονίσει τον Ολυμπιακό.

Η Βουλιαγμένη, διατήρησε κι εκείνη τον βασικό κορμό της περσινής χρονιάς, ανανεώνοντας μάλιστα τα συμβόλαια στην Μαρίνα Κοτσιώνη, στην Ελευθερία Φουντωτού, καθώς και στην Ευαγγελία Καρύτσα.

Επιπλέον, υπήρξαν νέες αφίξεις. Βασική είναι η ανακοίνωση του νέου της προπονητή, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος εργάστηκε τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες της ομάδας, για να αναλάβει τώρα τι γυναικείο τμήμα του συλλόγου.

Η πιο ηχηρή μεταγραφή της Βουλιαγμένης ήταν αυτή της Νικόλ Ελευθεριάδου, μίας από τις σπουδαιότερες αθλήτριες της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Ακόμη, γύρισε πίσω στη Βουλιαγμένη, μετά από ένα χρόνο, στη Σαμπαντέλ η Αθηνά Γιαννοπούλου, που αποτέλεσε βασικό γρανάζι της ελληνικής ομάδας στη κατάκτηση του 12ου πρωταθλήματός της το 2025. Ολοκληρώνοντας, η Βουλιαγμένη πήρε ακόμα μία σπουδαία παίκτρια, την Ολλανδή Μπέντε Ρόγκε, από την περσινή νικήτρια του Euro Cup, Ντε Ζάαν.

Όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες στην ιστορία της Water Polo League

Ολυμπιακός 16

Βουλιαγμένη 12

Γλυφάδα 8

Εθνικός 3

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής: