Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στη μηχανή του ένα από τα νέα αστέρια της ουγγρικής υδατοσφαίρισης, την 20χρονη περιφερειακή Κάτα Χάιντου.

Στις τάξεις της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για πολλές μέρες ακόμα θα βρίσκονται στην ευφορία που έφερε η κατάκτηση του 4ου τροπαίου του Champions League στην ιστορία του τμήματος.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στον πειραϊκό σύλλογο δεν έχει αρχίσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα βρει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης και ήδη στον Πειραιά θέλουν να φέρουν στην ομάδα ένα από τα νέα αστέρια της ουγγρικής υδατοσφαίρισης, την Κάτα Χάιντου.

Η 20χρονη (27/3/2006) είναι μια από τις παίκτριες που αφήνουν την Ουίπεστ και με αναφορά του Waterpolo 360 η παίκτρια ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Πειραιά. Πρόκειται για μια χαρισματική σκόρερ, που αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της περιφέρειας.

Ήδη στον Ολυμπιακό τη γνωρίζουν πολύ καλά από τα παιχνίδια με την Ουίπεστ για το Champions League, με τη Χάιντου να πετυχαίνει τρία γκολ στη νίκη της ομάδας της με 16-15 στη Βουδαπέστη στις 21 Φεβρουαρίου στη φάση των ομίλων, στη μοναδική ήττα των «ερυθρόλευκων» στο ταξίδι τους μέχρι τη Μάλτα και τον τελικό θρίαμβο.

Η Χάιντου είχε βρεθεί αντιμέτωπη της Ελλάδας στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φούντσαλ τον Ιανουάριο.

Έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 στην κατηγορία U20 και την ίδια χρονιά πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro Cup με την Ουίπεστ.