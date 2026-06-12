Με την Ολλανδή Μπριτ Φαν ντε Ντόλμπεστιν να μη δέχεται γκολ στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερεντσβάρος με 17-14 (καν. αγ. 14-14) και να γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.

Σενάριο για κινηματογραφικό θρίλερ χρειάστηκε να εξελιχθεί στη Μάλτα, μέχρι ο Ολυμπιακός νικήσει τη Φερεντσβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-14 (καν. αγ. 14-14) και να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Ο Γιώργος Ντόσκας είχε την έμπνευση στη διαδικασία των πέναλτι να ρίξει στο νερό την αναπληρωματική τερματοφύλακα, Μπριτ Φαν ντε Ντόλμπεστιν κι αυτή να αποδειχθεί η μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τελικό του Final 4 του Champions League.

Η παίκτρια από την Ολλανδία απέκρουσε τις εκτελέσεις των Μπέα Ορτίθ, Σίλαγκι και Ελευθερίας Πλευρίτου, στην άλλη πλευρά της πισίνας οι Μυριοκεφαλιτάκη, Βασιλική Πλευρίτου ευστοχούσαν και παρά την αποτυχία της Τριχά, η Σιούτη σκοράροντας τελείωσε τη διαδικασία με 3-0 και μαζί τον τελικό.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και μετά το 2015, το 2021 και το 2022, σήκωσε στη Μάλτα το 4ο Champions League και το 8ο συνολικά ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος.

Πριν φθάσουμε στο ρεσιτάλ της Φαν ντε Ντόλμπεστιν και στην κανονική διάρκεια του τελικού, ο ο Ολυμπιακός είχε για πρωταγωνίστριες τη βασική τερματοφύλακα Ιωάννα Σταματοπούλου (14/28 αποκρούσεις) και την Αυστραλή, Άμπι Άντριους (πέντε γκολ), που αναδείχθηκε και MVP του τουρνουά.

Τελικός γεμάτος ανατροπές



Οι Άντριους και Σιούτη έστειλαν το πρώτο μήνυμα τίτλου από το δίλεπτο του τελικού (2-0) και οι Βασιλική Πλευρίτου και Τριχά ανέβασαν το σκορ στο 4-1 (3:11).

Όμως, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα από την Ιωάννα Σταματοπούλου (5/8 αποκρούσεις) η Φερεντσβάρος με δύο γκολ από την Γκουρισάτι μείωσε σε 4-3, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο.

Οι Σιούτη και Β. Πλευρίτου με γκολ από την περιφέρεια, έφεραν τον Ολυμπιακό στο 5-3 και 6-4 στο ξεκίνημα της β' περιόδου, όμως η Ελευθερία Πλευρίτου μείωσε στην κόντρα σε 6-5.

Η Σταματοπούλου συνέχισε να έχει υψηλά ποσοστά κάτω από την «ερυθρόλευκη» εστία (8/13), διατηρώντας το προβάδισμα του ενός γκολ, πριν η Νίνου νικήσει την Κις, που είχε αντικαταστήσει τη Νέζμελι, και διαμορφώσει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.

H Tριχά με εκτέλεση πέναλτι επανέφερε τη διαφορά στα τρία γκολ για το 8-5 (7:23), όμως η Φερεντσβάρος είχε τη δική της απάντηση: Με τρία γκολ από την Γκουρισάτι κι ένα από τη Φάρκας, έφερε την ανατροπή με 9-8 (2:44).

Η Αμπι Αντριους με δύο σερί γκολ, έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 10-9 (1:48) και την Ελευθερία Πλευρίτου ισοφαρίσει σε 10-10 και την Γκουρισάτι, με buzzer beater, να φέρνει την ουγγρική ομάδα στο 11-10.

Η άμεση εκτέλεση της Νίνου στον παραπάνω έδωσε οξυγόνο στον Ολυμπιακό μειώνοντας σε 12-11 (6:36) και με νέο «χτύπημα» από την Αντριους στον παραπάνω έγινε το 12-12 (4:44). Οι Κέστελι και Μπέα Ορτίθ έδωσαν νέο αέρα δύο γκολ στη Φερεντσβάρος, για το 14-12 (3:20).

Η Άντριους έδωσε νέα ελπίδα, μειώνοντας σε 14-13 (1:20), ο Ντόσκας κάλεσε τάιμ άουτ στα 00:49 για την επίθεση ισοφάρισης, ο παραπάνω ήρθε στα 00:30 και η Σάντα με γκολάρα ισοφάρισε σε 14-14 στα 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η Φερεντσβάρος, έπαιξε χωρίς τερματοφύλακα, η Ελευθερία Πλευρίτου πήρε το σουτ νίκης, όμως τα μπλοκ και η Σταματοπούλου σταμάτησαν την πορεία της μπάλας και το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι.

Kι εκεί ήρθε η , Μπριτ Φαν ντε Ντόλμπεστιν.

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3.

Τα πέναλτι: 3-0



Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη 2, Δρακωτού, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Φερεντσβάρος (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Μπέα Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέζμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης