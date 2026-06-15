Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέουν τις τελευταίες ημέρες οι παίκτριες και όλη η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του Champions League Γυναικών στη Μάλτα.

Οι Ερυθρόλευκες έφθασαν στην Αθήνα χθες (14/6), με πλήθος κόσμου να τις υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την επιτυχία τους, ενώ το πάρτι αυτό συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όλη η ομάδα βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης μαζί με την κούπα του τουρνουά και χόρεψε μέχρι πρωίας. μ

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🙏 Ατελείωτο πάρτι για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης! pic.twitter.com/WOAJY6prkX — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 15, 2026

photo credits: Eurokinissi