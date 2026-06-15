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Ολυμπιακός: Γλέντι μέχρι πρωίας στον Νίκο Βέρτη για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης
15/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Γλέντι μέχρι πρωίας στον Νίκο Βέρτη για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού διασκέδασαν στον Νίκο Βέρτη, μετά την κατάκτηση του Champions League στη Μάλτα.

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Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέουν τις τελευταίες ημέρες οι παίκτριες και όλη η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση του Champions League Γυναικών στη Μάλτα.

Οι Ερυθρόλευκες έφθασαν στην Αθήνα χθες (14/6), με πλήθος κόσμου να τις υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την επιτυχία τους, ενώ το πάρτι αυτό συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όλη η ομάδα βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης μαζί με την κούπα του τουρνουά και χόρεψε μέχρι πρωίας. μ

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photo credits: Eurokinissi

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