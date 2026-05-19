Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 14-6: Με άνεση το 1-0 στα ημιτελικά της Waterpolo League γυναικών
Η Βουλιαγμένη χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα νίκησε τη Γλυφάδα με 14-6 στον Λαιμό, για το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών στα play offs της Waterpolo League γυναικών.
Το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» την Παρασκευή (22/5, 14:00) και η Βουλιαγμένη χρειάζεται μια ακόμη νίκη προκειμένου να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη Βουλιαγμένη την Κυριακή (24/5) στις 15:00.
Τα οκτάλεπτα: 5-0, 4-2, 3-1, 2-3
Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 2, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς 3.
Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλϊτζή, Χέλμη 1, Τέρνερ 2, Οτσόα, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 1, Τσιάρα, Δασκαλάκη, Μουστάκα.
