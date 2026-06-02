Η Αθηνά Γιαννοπούλου μετά την εμπειρία που έζησε στην Ισπανία με τη Σαμπαντέλ, είναι έτοιμη να επιστρέψει στη Βουλιαγμένη.

Ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της από τη Βουλιαγμένη και τη μεταγραφή της στη Σαμπαντέλ, η Αθηνά Γιαννοπούλου είναι έτοιμη να επιστρέψει στο «σπίτι» της και να φορέσει ξανά το σκουφάκι της ομάδας του Λαιμού.

Η 24χρονη διεθνής περιφερειακή δεν έζησε αυτά που θα ανέμενε στην ισπανική ομάδα και με δημοσίευμα του Waterpolo360 επιστρέφει στη Βουλιαγμένη, με την οποία τέτοιες ημέρες πριν από ένα χρόνο κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Για τη Σαμπαντέλ η αγωνιστική περίοδος εξελίχθηκε σε μια καταστροφή. Ο Ολυμπιακός με δύο νίκες την άφησε εκτός του Final 4 του Champions League, ενώ δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Για την ακρίβεια η Σαμπαντέλ γνώρισε δύο ήττες από τη Ματαρό με 13-6 και 12-10 μένοντας εκτός των τελικών του πρωταθλήματος.



