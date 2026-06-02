H Βουλιαγμένη απάντησε στον Απόλλωνα Σμύρνης σε αγώνα με 37 γκολ!
Οι άμυνες πήγαν... περίπατο στον Λαιμό και σε ένα παιχνίδι με 37 γκολ(!) η Βουλιαγμένη νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 18-17, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των μικρών τελικών της Water Polo League ανδρών.
Έτσι η σειρά θα κριθεί στον τρίτο και τελευταίο αγώνα, την Πέμπτη (4/6, 21:00) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, με έπαθλο την απευθείας παρουσία στους ομίλους του Euro Cup.
Ο Απόλλων Σμύρνης προηγήθηκε 7-3 στο 9ο λεπτό, η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 7-7, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 13-10, 3:11 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου, όμως οι «μπέμπηδες» με σερί 4-0, μπήκαν στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα ενός γκολ (14-13). Εκεί οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν πέντε φορές, πριν έρθει ο Νίκος Καστρινάκης με γκολ στον παραπάνω, ένα δευτερόλεπτο πριν από τέλος, για να χαρίσει τη νίκη στη Βουλιαγμένη με 19-18.
Τα οκτάλεπτα: 3-5, 5-4, 6-4, 5-5.
Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος, Ούμποβιτς, Χατζής 6, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 4, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 4, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης 1, Πατσιλινάκος.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς 1, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος 1, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης 4, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.
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