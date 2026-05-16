Βουλιαγμένη: Η πρόκριση στο Final 4 του Champions League «γλίστρησε» από τα χέρια της
Η Βουλιαγμένη βρέθηκε τόσο κοντά σε μια τεράστια επιτυχία, να αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαντ Αντρέου και να ταξιδέψει τον Ιούνιο στη Μάλτα για το Final 4 του Champions League. Όμως η επιστροφή της έπειτα από επτά χρόνια σε Final 4 δεν ήρθε, πρόκριση «γλίστρησε» μέσα από τα χέρια της πρωταθλήτριας Ελλάδας, που ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-14 (καν. αγ. 11-11) στον Λαιμό και γνώρισε έναν πικρό αποκλεισμό.
Η Φουντωτού και η Φουράκη ήταν οι παίκτριες που δεν σκόραραν στα πέναλτι, όμως η μεγάλη ευκαιρία για τη Βουλιαγμένη είχε χαθεί νωρίτερα. Η Λόλα Μουλχάουζεν απέτυχε σε εκτέλεση πέναλτι να γράψει το 12-9 για τη Βουλιαγμένη, στα 3:35 πριν από το τέλος και η ισπανική ομάδα την τιμώρησε, ισοφαρίζοντας σε 11-11, όσο είχε έρθει και ο πρώτος αγώνας στην Ισπανία.
H Bουλιαγμένη άρχισε εντυπωσιακά και με δύο γκολ από την Κρίστμας προηγήθηκε με 3-1 στα μέσα του πρώτου οκταλέπτου και τη Γιάουστρα να διαμορφώνει το 4-2 στο 1ο οκτάλεπτο.
Η ελληνική ομάδα συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και με τις Μουλχάουζεν και Φουντωτού ξέφυγε με 6-2 (4:19). Οι Παλάσιο και Φάρε μείωσαν για την ισπανική ομάδα σε 6-4 (1:37), η Φουντωτού έδωσε ξανά αέρα τριών γκολ, 7-4 (00:24), με τη Γουίλιαμς να μειώνει σε 7-5, 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της 2ης περιόδου.
Με τις Μουλχάουζεν και Κρίστμας να εκτελούν από την περιφέρεια, η Βουλιαγμένη ξέφυγε ξανά με 10-6 (3:56), όμως στο δεύτερο μισό της 3ης περιόδου η Σαντ Αντρέου με το δικό της 3-0, πλησίασε στο 10-9.
H αγωνία κορυφώθηκε στο 4ο οκτάλεπτο, η Ελευθερία Φουντωτού με το 4ο προσωπικό της γκολ έγραψε το 11-9 (5:52), τη στιγμή που η Σαντ Αντρέου άρχισε να χάνει παίκτριες με τρεις ποινές και την Πέρεθ να χρεώνεται με πέναλτι στα 3:35.
Ομως η Λόλα Μουλχάουζεν δεν κατάφερε να φέρει τη Βουλιαγμένη στο +3, αντ' αυτού στην επόμενη επίθεση η Έλενα Ρουίθ μείωσε σε 11-10 (3:18).
Oι παίκτριες της Βουλιαγμένης έβγαλαν την άμυνα στο λιγότερο μετά την αποβολή της Ξενάκη στα 2:56, όμως δεν έγινε το ίδιο στην επόμενη επίθεση στον παραπάνω για τις φιλοξενούμενες, με την Αριάδνα Ρουίθ να ισοφαρίζει σε 11-11 (00:44) και την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι.
Η διαδικασία των πέναλτι
- Παλάσιο 11-12
- Φουντωτού Απόκρουση Τέρε Μάρτι
- Έλενα Ρουίθ 11-13
- Κρίστμας 12-13
- Γουίλιαμς 12-14
- Ξενάκη 13-14
- Αριάδνα Ρουίθ Δοκάρι
- Μουλχάουζεν 14-14
- Αντον 14-15
- Φουράκη Απόκρουση Τέρε Μάρτι
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 3-4, 1-2.
Τα πέναλτι: 3-4
Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Κρίστμας 4, Ξενάκη, Φουντωτού 4, Κρασσά, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.
Σαντ Αντρέου (Χάβι Αθνάρ): Γκόμεζ Πέρεθ, Άντον, Χούτε, Αρ. Ρουίθ 3, Φάρε 1, Πέρεζ 1, Έλ. Ρουίθ 2, Μουνιόθ, Πέντλεϊ, Κάμους 2, Παλάσιο 1, Γουίλιαμς 1, Τέρε Μάρτι, Λατόρε.
