H Κοτσιώνη δακρυσμένη ανακοίνωσε την αποχώρηση της Λιόση από τη Βουλιαγμένη

Η αρχηγός της Βουλιαγμένης, Μαρίνα Κοτσιώνη στις δηλώσεις της μετά το τέλος των τελικών με τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε την αποχώρηση της Κικής Λιόση από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Βουλιαγμένη δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί την έδρα της, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 9-7 και μαζί έχασε τη δυνατότητα να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στον υδατοσφαίριση γυναικών.

Η τερματοφύλακας κι αρχηγός της Μαρίνα Κοτσιώνη, στις δηλώσεις της στην ΕΡΤ 2 Σπορ μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, έβγαλε την είδηση, λέγοντας φανερά συγκινημένη πως αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Κικής Λιόση στον πάγκο της ομάδας. Παράλληλα, η διεθνής τερματοφύλακας αναφέρθηκε σε αποχώρηση και παίκτριας από την Βουλιαγμένη.

Αναφορικά με την Κική Λιόση, από τον περασμένο Ιούνιο έχει ανακοινωθεί πως αναλαμβάνει το τιμόνι της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών του Καναδά.

Η Μαρίνα Κοτσιώνη δήλωσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, για εμάς οι τελικοί δεν κατέληξαν όπως πέρυσι, ήταν μια σειρά με ανταγωνιστικά παιχνίδια, είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, είμαι συγκινημένη γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με την προπονήτριά μας, την Κική Λιόση, όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο έντονες οι στιγμές, όπως και μια συναθλήτριά μας, που ήμασταν μαζί από παλιά, που επίσης δεν θα συνεχίσει. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω δημόσια γιατί πραγματικά μας στήριξε, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την "ευχαριστώ" σαν Μαρίνα και αρχηγός της ομάδας».

Η Κική Λιόση στις δηλώσεις της είπε: «Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, σήμερα εμείς υστερήσαμε επιθετικά. Θέλω να ευχαριστήσω τις παίκτριές μου για τις ωραίες στιγμές που μου χάρισαν. Αναπτύξαμε μια σχέση που πρώτα από όλα ήταν ανθρώπινη, μαζί εξελιχθήκαμε εγώ ως προπονήτρια κι αυτές ως αθλήτριες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε εξελιχθεί ως άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή θα συνεχίσω στην εθνική ομάδα του Καναδά, δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή».



