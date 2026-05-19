Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο κολυμβητήριο Πειραιά και με σκορ 20-9 επικράτησε του Εθνικού στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης στη Waterpolo League. Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα στη σειρά και έκαναν το 1-0. Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (23/5, 14:00).

Ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φαβορί πριν ξεκινήσει το ματς γεγονός το οποίο προσπάθησε να επιβεβαιώσει και εντός των τεσσάρων γραμμών. Οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με τρία τέρματα διαφορά (4-1), όμως ο Εθνικός πριν το τέλος της πρώτης περιόδου μείωσε κατά ένα γκολ (4-2).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχες συνέχισαν να έχουν πολύ καλό ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι και 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου ανέβασαν στα πέντε γκολ τη διαφορά (8-3). Από τη μεριά του, το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα κατάφερε να πετύχει το τέταρτο τέρμα του στο ματς για να διαμορφωθεί το 8-4 στο τέλος πρώτου μέρους.

Η επανάληψη βρήκε τον Ολυμπιακό να πατάει το... γκάζι και να θέλει να τελειώσει την υπόθεση νίκη στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα ανέβασε, αρχικά, στα πέντε γκολ τη διαφορά (10-5) και στο τέλος της περιόδου προσέθεσε ακόμη δύο γκολ στο προβάδισμά της (13-6).

Το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό. Ο Εθνικός δεν μπόρεσε ν' ακολουθήσει το ρυθμό του Ολυμπιακού, με την ήττα να είναι θέμα χρόνου για τις «κυανόλευκες». Το μόνο που έμενε ήταν η γνωστοποίηση του τελικού σκορ στο ματς, το οποίο ήταν 20-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 5-2, 6-3

Ολυμπιακός (Γ. Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους, Σιούτη 1, Διρχαλίδου, Νίνου 7, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λαναρά

Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραμπέτσου, Γαλανοπούλου 1, Οικονόμου, Μάμογλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κλαψιανού, Τσιούγκρη, Σπανδωνίδου, Μπέκρη, Καραγιάννη 1, Μούζη