Ο Τάσος «Γάτος» Παπαναστασίου έπειτα από θητεία έξι ετών αποτελεί παρελθόν από την ομάδα πόλο γυναικών του Πανιώνιου.

Μετά την ομάδα ανδρών και τον Κώστα Δήμου, αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Πανιώνιου υπάρχει και στην ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου, μετά τη λύση συνεργασίας με τον Τάσο «Γάτο» Παπαναστασίου.

Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 61χρονο προπονητή, έπειτα από παρουσία έξι ετών στον πάγκο της ομάδας. Η ομάδα των γυναικών του Πανιώνιου τερμάτισε στην 7η θέση της κανονικής περιόδου στη Water Polo League, ενώ κατέκτησε την 3η θέση στο Final 8 του νεοσύστατου Confrence Cup, που διοργάνωσε στα τέλη Μαρτίου στο κολυμβητήριο της Αρτάκης.

Η ανακοίνωση του Πανιώνιου

«Το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, Αναστάσιο Παπαναστασίου και αισθάνεται την ανάγκη να τον ευχαριστήσει δημόσια για την πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα μας.

Κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, ο Τάσος επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αφοσίωση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων μας. Η εργατικότητά του και το ήθος του άφησαν θετικό αποτύπωμα στον σύλλογό μας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία και κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Υδατοσφαίρισης Πανιωνίου Γ.Σ.Σ.».