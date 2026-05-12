Ο Κώστας Δήμου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του τμήματος ανδρών στο πόλο του Πανιώνιου, με τον ίδιο ν' αποχαιρετά εμ εγκάρδια τον σύλλογο.

Έπειτα από έντεκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο του τμήματος πόλο ανδρών του Πανιώνιου, ο Κώστας Δήμου θ' αποτελέσει παρελθόν. Ο Έλληνας τεχνικός αποχαιρέτησε την ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τον σύλλογο ν' ανακοινώνει την αποχώρησή του.

Η ανακοίνωση του Πανιώνιου

«Ο Κώστας Δήμου ολοκληρώνει την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας των Ανδρών.

Οι δηλώσεις του Κώστα Δήμου μετά την ολοκλήρωση της πολύχρονης παρουσίας του στον πάγκο της ανδρικής ομάδας:

"Μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στον πάγκο της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου ΓΣΣ, ένας μεγάλος και ξεχωριστός κύκλος ολοκληρώνεται.

Ύστερα από ώριμη σκέψη και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Πρόκειται για μια απόφαση που ωρίμαζε μέσα μου εδώ και αρκετό καιρό και την οποία συζήτησα με τον διοικητικό ηγέτη του τμήματος υδατοσφαίρισης, κύριο Ηλία Μπουζαλά, ο οποίος την αντιμετώπισε με κατανόηση, και σεβασμό.

Η διαδρομή αυτών των έντεκα χρόνων ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια επαγγελματική συνεργασία. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο έντονες στιγμές, συγκινήσεις, αγώνες, επιτυχίες, δυσκολίες, φιλίες και κοινά όνειρα. Μια πορεία που με διαμόρφωσε όχι μόνο ως προπονητή αλλά και ως άνθρωπο.

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια: τις διοικήσεις, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους του συλλόγου και φυσικά τους αθλητές μου. Εκείνοι ήταν πάντα η μεγαλύτερη πηγή δύναμης, έμπνευσης και

καθημερινό κίνητρο για εμένα. Από κάθε συνεργασία κράτησα κάτι πολύτιμο που με βοήθησε να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος.

Ξεχωριστό "ευχαριστώ" αξίζει στον άμεσο συνεργάτη μου και πολύ καλό φίλο μου, Παναγιώτη Πρίμπα, για τη στήριξη, την αφοσίωση και την καθημερινή κοινή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η παρουσία του δίπλα μου αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής και συνέβαλε ουσιαστικά σε όσα καταφέραμε μαζί.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω στον κύριο Σάκη Τοροσιάδη, τον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέλος της οικογένειας του Πανιωνίου.

Ένα πραγματικά μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» θέλω να απευθύνω στον Ηλία Μπουζαλά. Έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, μοιραστήκαμε στιγμές χαράς, πίεσης, αγωνίας και επιτυχιών, χτίζοντας μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και πραγματικής φιλίας. Η στήριξή του προς το πρόσωπό μου ήταν διαρκής και ουσιαστική, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να εργαστώ με απόλυτη αφοσίωση και πίστη στο κοινό μας όραμα για τον Πανιώνιο. Για όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί, θα του είμαι πραγματικά ευγνώμων.

Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους φιλάθλους του Πανιωνίου, που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε κάθε στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι το τμήμα υδατοσφαίρισης θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να χαρίζει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στον σύλλογο που όλοι αγαπάμε.

Ο Πανιώνιος θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Με εκτίμηση και Πανιώνιους χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Δήμου"».