Ο Πανιώνιος στην 3η θέση στο Final 8 του Conference Cup

Ο Πανιώνιος νικώντας την Τενερίφε Ετσέιντε με 13-10 στον μικρό τελικό, κατέκτησε την 3η θέση στο 1ο Final 8 του Conference Cup γυναικών στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος ξεπέρασε την απογοήτευση από τον τρόπο που χάθηκε η πρόκριση στον τελικό από τη Σαντ Φελίου κι επικρατώντας -για δεύτερη φορά στο Final 8- της Τενερίφε Ετσέιδε με 13-10 κατάκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο 1ο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που ολοκληρώθηκε στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος με σερί 3-0 ξέφυγε με 7-4 στο 2ο οκτάλεπτο κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 8-6. Διατήρησε σταθερά αυτό το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου, όταν με γκολ από τις Λαμπροπούλου και Μαργαρίτας Πλευρίτου ξέφυγε με 13-10, 2:03 πριν από το τέλος, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-2, 2-2, 3-2.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή, Μ. Πλευρίτου 2, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου 1, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μ. Μπιτσάκου 4, Λαμπροπούλου 4, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Τενερίφε Ετέιντε (Ενρίκε Κρουζ Τόρο): Μπέλο, Ντέμπσεϊ, Ρεϊνόσο 2, Μάρτιν 1, Πινάρ 1, Ροντρίγκεζ 1, Νάια, Μπενασάρ, Ντε Κλερ 3, Μάρντε 1, Ράμος, Βομάτσκοβα, Κόστα, Καμαρένα 1.



Τα Χανιά στην 5η θέση

Τα Χανιά ολοκλήρωσαν την παρουσία της στη διοργάνωση με νίκη επί της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 18-12 και κατέλαβαν την 5η θέση στο Final 8.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 6-4, 6-2, 3-6

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου, Στρατηδάκη 6, Κώτσια 3, Πάτερου 3, Φράγκου 1, Βούλγαρη 1, Πασβάντη, Ιγνατίου

Μλάντοστ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλ, Τζάγια 1, Γκλας 3, Μέντιτς 2, Άλαματ 1, Μπρκίτσιτς, Στιπάνοβ 4, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιαζβίν.

Στον αγώνα για την 7η θέση η Γαλατάσαραϊ νίκησε τη ρουμανικλη Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία με 11-5.