Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθη η 21η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών για τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα, οι οποίες πήραν δύο εύκολα «τρίποντα» στα ματς τους.

Λίγη ώρα μετά την εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανιώνιο, ακολούθησαν αυτές της Βουλιαγμένης και της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες των νοτίων προαστίων επικράτησαν με σχετική άνεση απέναντι σε ΝΕ Πατρών και Ρέθυμνο αντίστοιχα για την 21η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Η Βουλιαγμένη υποδέχτηκε στο κολυμβητήριο του Λαιμού τη ΝΕ Πατρών. Ανεβάζοντας σταδιακά το ρυθμό του, το σύνολο της Κικής Λιόση διεύρυνε το προβάδισμά του, το οποίο στο πρώτο οκτάλεπτο περιορίστηκε στο ένα τέρμα (2-1). Η συνέχεια, όμως ήταν εντελώς διαφορετική.

Με δέκα γκολ σύνολο στο δεύτερο και τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη ανέβασε τη διαφορά στα οκτώ γκολ (12-4), δεχόμενη μόνο τρία γκολ σε αυτό το διάστημα. Παρόμοια κύλησε και το τελευταίο οκτάλεπτο, στο οποίο οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά τους με δύο ακόμη γκολ για το τελικό 17-6.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 5-2, 5-1, 4-2

Λίγο νωρίτερα η Γλυφάδα είχε πολύ εύκολο έργο στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, επικρατώντας με 25-9 του Ρεθύμνου. Αυτή ήταν η 14η νίκη για το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου, το οποίο βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 43 βαθμούς.

Από την αρχή του ματς, η φιλοξενούμενη έθεσε τις βάσεις για τη νίκη μιας και στο πρώτο ημίχρονο είχε αποκτήσει προβάδισμα 11 τερμάτων απέναντι στην κρητική ομάδα (2-13). Ο πολύ καλός ρυθμός της Γλυφάδας συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με το Ρέθυμνο να παρουσιάζεται καλύτερο επιθετικά. Αυτό, βέβαια, δεν άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα στο ματς με τη Γλυφάδα να κλείνει το ματς με σκορ 25-9.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-7, 4-5, 3-7

