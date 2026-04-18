Ο Ολυμπιακός πήρε μία ευρεία νίκη επί του Πανιώνιου με 17-6, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Το απόλυτο διατήρησε ο Ολυμπιακός στη Waterpolo League γυναικών επικρατώντας με 17-6 του Πανιώνιου για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκες» μπορεί να δυσκολεύτηκαν στην αρχή, ωστόσο στη συνέχεια επέβαλαν το ρυθμό τους για να φτάσουν σε μία εύκολη επικράτηση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πολύ κοντά στο σκορ. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα κατάφερε να πάει με το ελάχιστο προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο (2-1), όμως από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα έβαλε τις βάσεις για μία ακόμη νίκη.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι Κυπελλούχες Ελλάδας έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και επέτρεψαν μόνο ένα τέρμα στις «κυανέρυθρες». Ως προς το επιθετικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός πέτυχε οκτώ γκολ και έφτασε στο +8 τη διαφορά (10-2).

Αντίστοιχα κινήθηκε και το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση. Πάλι ο Πανιώνιος πέτυχε ένα γκολ, ενώ ο Ολυμπιακός περιορίστηκε στα πέντε για να φτάσει στο 15-3 και να βάλει... τέλος στην υπόθεση νίκη. Το τέταρτο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό, με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν κατά ένα γκολ τη διαφορά στο σκορ, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική τους περίοδο. Το 17-6 ήταν το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 8-1, 5-1, 2-3

