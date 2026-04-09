Ο Πανιώνιος πέταξε τις ελπίδες 4άδας απέναντι στη ΝΕΠ

Πανιώνιος - ΝΕΠ 9-9: Οι «κυανέρυθρες» έχασαν τις ελπίδες τετράδας
Σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Πανιώνιος έμεινε στο ισόπαλο 9-9 με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών στη Νέα Σμύρνη, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 19η αγωνιστική της Waterpolo League Women.
Ένα αποτέλεσμα που «σβήνει» τις μαθηματικές ελπίδες που είχε η ομάδα της Νέας Σμύρνης για μια θέση στην τετράδα της κανονικής περιόδου.
Οι «κυανέρυθρες» προηγήθηκαν 3-2 στο α’ οκτάλεπτο, η ΝΕ Πατρών με σερί 5-0 προηγήθηκε με 7-3 στην ανάπαυλα. Ο Πανιώνιος με το δικό του σερί 5-0 προσπέρασε με 8-7 με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στα 3:47 από τη λήξη.
Η Νισιγιάμα ισοφάρισε 8-8 στα 2:31, η Ειρήνη Τσίγκα στο 1:47 έδωσε και την πρωτοπορία μετά στη ΝΕΠ (9-8) για να ισοφαρίσει η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με πέναλτι στα 00:19.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-5, 3-0, 3-2
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Η βαθμολογία
(20ή αγων.)
- 1.Ολυμπιακός 60
- 2.Βουλιαγμένη 54
- 3.Γλυφάδα 40
- 4.Άλιμος 40
- 5.Πανιώνιος 37
- 6.Εθνικός 36
- 7.ΠΑΟΚ 36
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 16
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.