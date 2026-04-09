Ο Πανιώνιος πέταξε τις ελπίδες 4άδας απέναντι στη ΝΕΠ

O Πανιώνιος στο τέλος έσωσε τον εντός βαθμό της ισοπαλίας με τη ΝΕΠ (9-9), χάνοντας τις ελπίδες να διεκδικήσει θέση στην τετράδα της κανονικής περιόδου στη Waterpolo League Women.

Σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Πανιώνιος έμεινε στο ισόπαλο 9-9 με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών στη Νέα Σμύρνη, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 19η αγωνιστική της Waterpolo League Women.

Ένα αποτέλεσμα που «σβήνει» τις μαθηματικές ελπίδες που είχε η ομάδα της Νέας Σμύρνης για μια θέση στην τετράδα της κανονικής περιόδου.

Οι «κυανέρυθρες» προηγήθηκαν 3-2 στο α’ οκτάλεπτο, η ΝΕ Πατρών με σερί 5-0 προηγήθηκε με 7-3 στην ανάπαυλα. Ο Πανιώνιος με το δικό του σερί 5-0 προσπέρασε με 8-7 με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στα 3:47 από τη λήξη.

Η Νισιγιάμα ισοφάρισε 8-8 στα 2:31, η Ειρήνη Τσίγκα στο 1:47 έδωσε και την πρωτοπορία μετά στη ΝΕΠ (9-8) για να ισοφαρίσει η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με πέναλτι στα 00:19.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-5, 3-0, 3-2

Η βαθμολογία

(20ή αγων.)