Η εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις καλές της εμφανίσεις στα παιχνίδια της 1ης Κατηγορίας του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, γνωρίζοντας την ήττα από την Ιταλία με 16-14, στην αρχή της 2ης φάσης του τουρνουά.

Στον εναρκτήριο αγώνα του ομίλου για τις θέσεις 1-4, που θα φέρουν και το ανάλογο διασταύρωμα στα προημιτελικά του Super Final 8 τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, η εθνική ομάδα πλήρωσε τα πολλά κενά διαστήματα.



Ο Δημήτρης Νικολαΐδης έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση, με δύο γκολ κι ένα κερδισμένο πέναλτι, η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 3-2. Η Ιταλία έχοντας το απόλυτο στον παραπάνω (3/3) και βρίσκοντας ελεύθερα σουτ, έτρεξε σερί 4-0, προηγήθηκε 6-3 (00:52).

Ο Βλάχος αντικατέστησε αμέσως τον Ζερδεβά, με τον Τζωρτζάτο και τον Παπαναστασίου να σταματά το ιταλικό σερί, για το 6-4 (00:37).

Από αυτό το σημείο άρχισε το σερί της εθνικής ομάδας. Με τον Νικολαΐδη να σημειώνει άλλα δύο κολλητά γκολ, τον Καλογερόπουλο να σκοράρει από την περιφέρεια και τους Αργυρόπουλο και Σκουμπάκη με εκτελέσεις πέναλτι, η Ελλάδα προηγήθηκε με 9-6, όμως οι Ιταλοί «τιμώρησαν» τα κενά στην ελληνική άμυνα, μειώνοντας σε 10-9 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτσαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Ο Γ' Όμιλος (Θέσεις 1-4)

Μ. Πέμπτη 9/4

Ιταλία-Ελλάδα 16-14

19:45 Ουγγαρία-Ισπανία

Μ. Σάββατο 11/4

17:30 Ουγγαρία-Ελλάδα

19:45 Ιταλία-Ισπανία

Κυριακή του Πάσχα 12/4