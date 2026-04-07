ΠΑΟΚ - Άλιμος 12-17: Σημαντικό «διπλό» τριάδας
Με το «τρίποντο» έφυγε από τη Θεσσαλονίκη ο Άλιμος. Η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε με 17-12 του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.
Η νίκη αυτή έφερε ξανά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα την ομάδα του Αλίμου με 40 βαθμούς στο +3 από τη Γλυφάδα. Αγωνιστικά, το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη κατάφερε να πάρει εξ' αρχής το προβάδισμα (2-3).
Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του, προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά, ωστόσο ο Άλιμος δεν το επέτρεψε. Πιο συγκεκριμένα, στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενες είχαν απόσταση τριών τερμάτων στο σκορ (5-8).
Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αντίστοιχα παραγωγική με το τέλος του πρώτου. Οι δύο ομάδες πέτυχαν ίδιο αριθμό τερμάτων, με την ομάδα της Αθήνας να διατηρεί το προβάδισμά της (8-12).
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Άλιμος διεύρυνε εκ νέου την απόσταση στο σκορ. Με πέντε τέρματα, έναντι τριών της ομάδας του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε το τελικό 17-12 για τις φιλοξενούμενες, οι οποίες πανηγύρισαν τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-5, 3-4, 3-5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.