Με το «τρίποντο» έφυγε από τη Θεσσαλονίκη ο Άλιμος. Η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε με 17-12 του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Η νίκη αυτή έφερε ξανά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα την ομάδα του Αλίμου με 40 βαθμούς στο +3 από τη Γλυφάδα. Αγωνιστικά, το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη κατάφερε να πάρει εξ' αρχής το προβάδισμα (2-3).

Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του, προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά, ωστόσο ο Άλιμος δεν το επέτρεψε. Πιο συγκεκριμένα, στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενες είχαν απόσταση τριών τερμάτων στο σκορ (5-8).

Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αντίστοιχα παραγωγική με το τέλος του πρώτου. Οι δύο ομάδες πέτυχαν ίδιο αριθμό τερμάτων, με την ομάδα της Αθήνας να διατηρεί το προβάδισμά της (8-12).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Άλιμος διεύρυνε εκ νέου την απόσταση στο σκορ. Με πέντε τέρματα, έναντι τριών της ομάδας του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε το τελικό 17-12 για τις φιλοξενούμενες, οι οποίες πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-5, 3-4, 3-5

