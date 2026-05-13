Ο Πανιώνιος έκανε το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στο Conference Cup της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, επικρατώντας επί του ΓΣ Περιστερίου με 14-5 στον πρώτο αγώνα τους για τα play offs των θέσεων 5-8 στη Water Polo League ανδρών.

Με βασικό όπλο την άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση, η ομάδα της Νέας Σμύρνης κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το φινάλε, χωρίς να αφήσει περιθώρια βελτίωσης στον αντίπαλο.

Ο δεύτερος αγώνας της σειράς -που κρίνεται στις δύο νίκες- είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Τετάρτη (20/5) στις 20:30 στο κολυμβητήριο της Χωράφας.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-1, 3-1, 5-1.

