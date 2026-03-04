Ένα εύκολο απόγευμα στη Γλυφάδα είχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 22-8 της ομώνυμης ομάδας για την 16η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών

Το νικηφόρο και αήττητο σερί του διατήρησε ο Ολυμπιακός στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησε με 22-8 των Χανίων στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών, έχοντας πολυφωνία στο σκοράρισμα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Επιθετικά οι παίκτριες του Ολυμπιακού ήταν καταιγιστικές και στο αμυντικό κομμάτι είχαν άρτια εμφάνιση κρατώντας το μηδέν. Στο πρώτο οκτάλεπτο πήραν επτά τέρματα διαφορά (0-7), τα οποία έφτασαν σε διψήφια επίπεδα έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (3-13).

Στη συνέχεια, η κρητική ομάδα βελτιώθηκε στο επιθετικό κομμάτι. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν της επέτρεψε να μειώσει τη διαφορά μιας και ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά το +10 (7-17). Στο τέταρτο οκτάλεπτο, με τη υπόθεση νίκη να έχει κριθεί, οι φιλοξενούμενες διεύρυναν κι άλλο το προβάδισμά τους, έσπασαν το φράγμα των 20 γκολ και διαμόρφωσαν το τελικό 22-8.

Τα οκτάλεπτα: 0-7, 3-6, 4-4, 1-5

Χανιά (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Βούλγαρη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2, Πατεράκη, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισουρα, Κουρέτα 4, Σάντα 3, Τριχά 4, Άντριους 3, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 3, Πλευρίτου 2, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου, Λαναρά.