Άνετες νίκες οι Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη στη Water Polo League γυναικών

Ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος συνέχισαν με άνετες νίκες τις υποχρεώσεις τους στη 15η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος μετά τις υποχρεώσεις τους στο Champions League, συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα της Water Polo League γυναικών.

Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός με αρχισκόρερ τη Σάντα και τη Μυριοκεφαλιτάκη, από τέσσερα γκολ, νίκησε τη Γλυφάδα στον Πειραιά με 21-8 για το 15ο τρίποντο.

Νίκες για το ίδιο σκορ στο 19-10 πέτυχαν η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος, η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Λαιμό και ο Άλιμος τα Χανιά.

Τα αποτελέσματα - Βαθμολογία

Άλιμος - Χανιά 19-10

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 7-2, 3-2, 5-3.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 21-8

Tα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-3, 4-3.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ 19-10

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 7-2, 3-7, 3-0.

Tα στατιστικά στοιχεία εδώ



Η βαθμολογία

(15η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 45

2.Βουλιαγμένη 39

3.Εθνικός 33

4.Γλυφάδα 28

5.Άλιμος 28

6.ΠΑΟΚ 27

7.Πανιώνιος 24

8.Χανιά 21

9.ΝΕΠ 9

10.ΓΣ Ηλιούπολης 6

11.ΝΟΠ 6

12.Ρέθυμνο 3



