Άνετες νίκες οι Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη στη Water Polo League γυναικών
Ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος μετά τις υποχρεώσεις τους στο Champions League, συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα της Water Polo League γυναικών.
Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός με αρχισκόρερ τη Σάντα και τη Μυριοκεφαλιτάκη, από τέσσερα γκολ, νίκησε τη Γλυφάδα στον Πειραιά με 21-8 για το 15ο τρίποντο.
Νίκες για το ίδιο σκορ στο 19-10 πέτυχαν η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος, η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Λαιμό και ο Άλιμος τα Χανιά.
Τα αποτελέσματα - Βαθμολογία
- Άλιμος - Χανιά 19-10
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 7-2, 3-2, 5-3.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Ολυμπιακός - Γλυφάδα 21-8
Tα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-3, 4-3.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ 19-10
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 7-2, 3-7, 3-0.
Tα στατιστικά στοιχεία εδώ
Η βαθμολογία
(15η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 45
- 2.Βουλιαγμένη 39
- 3.Εθνικός 33
- 4.Γλυφάδα 28
- 5.Άλιμος 28
- 6.ΠΑΟΚ 27
- 7.Πανιώνιος 24
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 9
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 6
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
