Ο Απόλλων Σμύρνης θα διοργανώσει τον 2ο προκριματικό όμιλο του Conference Cup στο «Σεράφειο», με στόχο να βρεθεί στο Final 4 της διοργάνωσης.

Ο Απόλλων Σμύρνης θα είναι ο διοργανωτής του 2ου προημιτελικού ομίλου του Conference Cup, που θα γίνει το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Οι «κυανόλευκοι» εκδήλωσαν ενδιαφέρον να διοργανώσουν τον όμιλο στο «Σεράφειο», με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να δίνει στον Απόλλωνα, μετά και την επιτυχημένη διοργάνωση του προκριματικού ομίλου του Euro Cup τον περασμένο Οκτώβριο, το χρίσμα του οικοδεσπότη, με τον σύλλογο να αποδεικνύει εμπράκτως ότι στόχος του τμήματος είναι η ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς!

Έτσι το αγωνιστικό «σπίτι» της ομάδας, το Σεράφειο κολυμβητήριο, θα φορέσει για μία ακόμη φορά, το τριήμερο 20 έως και 22 Μαρτίου, το ευρωπαϊκό του «κουστούμι» για να υποδεχτεί τις Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία), Ματαρό (Ισπανία), Μπολόνια Ντε Άκερ (Ιταλία) και να ωθήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης στην πρόκριση στο Final 4 (2-3 Μαΐου), την οποία δίνουν οι δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Το επόμενο διάστημα θα γίνει γνωστό το αγωνιστικό πρόγραμμα του τριημέρου, ώστε και ο κόσμος της ομάδας να είναι έτοιμος για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα ανάλογη του 2023 και της μεγάλης πορείας μέχρι και την ιστορική κατάκτηση του Len Challenger Cup!

Στην 7η και μάλιστα σερί ευρωπαϊκή του χρονιά ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί για 2η φορά ευρωπαϊκό όμιλο, έχοντας στόχο, όπως έχει δηλώσει ο προπονητής του Τεό Λοράντος, να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής!