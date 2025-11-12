Waterpolo League Γυναικών: Νίκες για Βουλιαγμένη και Γλυφάδα

Με νίκες συνέχισαν το πρωτάθλημα οι ομάδες της Βουλιαγμένης και της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών...

Νίκες περιείχε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στην Waterpolo League γυναικών για Βουλιαγμένη και Γλυφάδα κόντρα σε Ρέθυμνο και Χανιά αντίστοιχα.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, η Γλυφάδα επικράτησε με 15-11 των Χανίων στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα των νοτίων προαστίων ανέβηκε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας προσπερνώντας την κρητική ομάδα.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-2, 2-4, 3-2

 

Λίγο αργότερα, η ομάδα της Βουλιαγμένης επικράτησε με 21-7 του Ρεθύμνου, χωρίς ν' αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη της Κρήτης. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από Ολυμπιακό και Εθνικό.

Τα οκτάλεπτα: 1-8, 1-3, 3-4, 2-6

