Waterpolo League Γυναικών: Νίκες για Βουλιαγμένη και Γλυφάδα
Νίκες περιείχε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στην Waterpolo League γυναικών για Βουλιαγμένη και Γλυφάδα κόντρα σε Ρέθυμνο και Χανιά αντίστοιχα.
Φωτεινή Τριχά στο GWomen Sports Summit: «Η... δίψα για το τέλειο σου δίνει δύναμη για να ξεπερνάς δυσκολίες»
Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, η Γλυφάδα επικράτησε με 15-11 των Χανίων στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα των νοτίων προαστίων ανέβηκε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας προσπερνώντας την κρητική ομάδα.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-2, 2-4, 3-2
Τα στατιστικά του ματς εδώ
Λίγο αργότερα, η ομάδα της Βουλιαγμένης επικράτησε με 21-7 του Ρεθύμνου, χωρίς ν' αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη της Κρήτης. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από Ολυμπιακό και Εθνικό.
Τα οκτάλεπτα: 1-8, 1-3, 3-4, 2-6
Τα στατιστικά του ματς εδώ
