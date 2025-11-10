Φωτεινή Τριχά στο GWomen Sports Summit: «Η... δίψα για το τέλειο σου δίνει δύναμη για να ξεπερνάς δυσκολίες»

Μία γεμάτη σεζόν και με πολλές επιτυχίες για το πόλο! Οι αθλήτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Έλενα Ξενάκη, Χριστίνα Σιούτη και Φωτεινή Τριχά, παρευρέθηκαν στο πάνελ για το succes story της χρονιάς.

Πλαισιωμένες από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και την βουλευτή και πρώην Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών το 2011, Σταυρούλα Αντωνάκου μας μίλησαν για τη σεζόν που πέρασε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πως η δύναμη του κίνητρου της κάνει να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες καταστάσεις.

Το πρώτο σχόλιο ανήκε για τη σεζόν που πέρασε, με όλους τους συμμετέχοντες του πάνελ να μιλούν.

Φωτεινή Τριχά

«Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν αρκετά γεμάτο με ανάμεικτα συναισθήματα. Νομίζω πως αυτό που κρατάω είναι η ελευθερία που ένιωσα μέσα στην ομάδα. Μας έδενε ο στόχος, ήμασταν όλες μαζί, ένιωθα σιγουριά για όλες μας».

Έλενα Ξενάκη

«Ήμασταν μία οικογένεια και αυτό φάνηκε μέσα στο νερό. Ήμασταν πιο δεμένες από ποτέ. Εγώ θα ξεχωρίσω τη στιγμή που κερδίσαμε την Αυστραλία και περάσαμε στις τετράδα του Παγκοσμίου. Τότε πιστέψαμε πως μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή. Για μένα ήταν η πιο σημαντική στιγμή του Παγκοσμίου για μένα».

Χριστίνα Σιούτη

«Σίγουρα ήταν ένα καλοκαίρι με πολλά έντονα συναισθήματα. Από την Κίνα που κερδίσαμε το World Cup έως το τέλος του τελικού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Ουγγαρία. Η στιγμή που ανεβήκαμε στο βάθρο και νιώσαμε ότι τα καταφέραμε ήταν η πιο ξεχωριστή».

Αναφορικά με το συναίσθημα που υπήρχε μετά την... επανάληψη του χρυσού ανέφερε η Χριστίνα Σιούτη

«Δεν σκεφτήκαμε τίποτα άλλο όταν ανεβήκαμε στο βάθρο. Ήμασταν Παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Όσο περνούσαν οι μέρες καταλαβαίναμε πως έχουμε πάρει και το World Cup και το Παγκόσμιο, πράγμα πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Η χαρά ήταν μεγαλύτερη, δίνοντας μας περισσότερο κίνητρο και δύναμη».

Τη δική τους πλευρά περιέγραψαν η Σταυρούλα Αντωνάκου και ο Γιώργος Μαυρώτας, σχετικά με το επίτευγμα της ομάδας πόλο γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Σταυρούλα Αντωνάκου

«Ταυτίστηκα με τα κορίτσια και τις θαύμασα. Έχουν μια ωριμότητα και ταπεινότητα εκτός νερού. Πιστεύω πως αυτή η ομάδα θα αφήσει εποχή. Το να είσαι Παγκόσμιος πρωταθλητής ή Ολυμπιονίκης μένει μέχρι το τέλος της ζωής σου. Τα κορίτσια έδειξαν με την πορεία του πως ξέρουν τη βαρύτητα του να είσαι Παγκόσμιος πρωταθλητής. Παράλληλα ως Έλληνες νιώσαμε ηθική ανάταση.

Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Έχουν τη στόφα και αυτό το δέσιμο που αποτυπώνεται μέσα στο νερό. Η διάκριση όταν έρχεται και ξαναέρχεται δεν είναι τυχαίο επίτευγμα. Το θεωρώ εθνικό μας άθλημα, παρότι δεν έχει απολαύσει αυτά το οφέλη που του αναλογούν με βάση τις επιτυχίες του».

Γιώργος Μαυρωτάς

«Κυριάρχησαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα! Αυτό δεν είναι κάτι που η μικρή Ελλάδα μπορεί να το πετύχει εύκολα. Εκτός από αυτό το σημαντικό επίτευγμα, τα κορίτσια κατάφεραν να είναι πρότυπα για νέες αθλήτριες. Ο ρόλος που παίζουν για τη νεολαία που χρειάζεται πρότυπα είναι το σημαντικότερο που μπορούν να δώσουν. Η αθλητική πυραμίδα χρειάζεται μία γερή βάση, αλλά και μία σημαντική κορυφή που παίζει το ρόλο του φάρου».

Παράλληλα με τις δηλώσεις που άνοιξαν το πάνελ, οι αθλήτριες κλήθηκαν να μιλήσουν για το πώς καταφέρνουν μέσα από τις δυσκολίες να έχουν υψηλό κίνητρο και να διατηρούν το πήχη ψηλά.

Φωτεινή Τριχά

«Όσο προχωράς επίπεδο δεν σου αρκεί αυτό που καταφέρνεις. Βλέπεις παλαιότερους αθλητές που έχουν καταφέρει περισσότερα και πιο μεγάλες επιτυχίες και έχουν πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι αυτή η... δίψα για το τέλειο, η οποία σου δίνει δύναμη για να φτάνεις στο καλύτερο που μπορείς και να ξεπερνάς δυσκολίες».

Χριστίνα Σιούτη

«Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή ότι ξέρουμε πως θα μετακινηθούμε, ότι δεν θα έχουμε σταθερό κολυμβητήριο. Έχει γίνει συνήθεια και νομίζω πως γι' αυτό το κάνουμε τόσο φυσικά. Μας ενοχλεί εννοείται, αλλά πλέον έτσι έχουμε μάθει. Παρόλα αυτά τίποτα δεν σε εμποδίζει να καταφέρεις να πετύχεις το όνειρό σου».

Στις δυσκολίες αυτές που ανέφεραν οι αθλήτριες της ομάδας πόλο γυναικών, η Σταυρούλα Αντωνάκου έκανε έκδηλη τη στεναχώρια της, βλέποντας πολλές ομοιότητες με την επιτυχία που έζησε η ίδια στο 2011 όταν στέφθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

«Το καλοκαίρι υπήρχε μία στιγμή που ένιωσα πολύ άσχημα. Ήταν σαν να άκουγα εμάς 14 χρόνια μετά. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό όταν έρχεται η επιτυχία και έχεις το βήμα είναι μία ευκαιρία να πεις κάποια πράγματα να σε ακούσουν και οι ιθύνοντες. Το 2011 λέγαμε τα ίδια ακριβώς τα πράγματα με αυτά που είπαν τα κορίτσια το 2025».

Τέλος, όλοι τους χαρακτήρισαν με μία λέξη τη σεζόν που πέρασε για τον υγρό στίβο.

Γιώργος Μαυρωτάς

«Έμπνευση. Ήταν μία χρονιά έμπνευση για τον υγρό στίβο που απέδειξε που μπορεί να φτάσει».

Σταυρούλα Αντωνάκου

«Ελπίδα. Είμαστε μία πολύ μικρή χώρα και τέτοιες επιτυχίες μας δίνουν ελπίδα».

Χριστίνα Σιούτη

«Θα πω δύο! Περηφάνεια και κίνητρο».

Έλενα Ξενάκη

«Πρόκληση. Είναι πρόκληση να παραμείνει στην κορυφή. Όταν προσπαθούν όλοι να μας κερδίσουν».

Φωτεινή Τριχά

«Ευθύνη».